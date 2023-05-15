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關埔空橋都審通過了！　力拼今年底前發包

▲▼ 。（圖／翻攝Google map）

▲ 關埔空橋第一期通過都審。（圖／翻攝Google map）

記者黃聖庭／新竹報導

新竹市民苦等已久的空橋建設終於要來了！新竹市府今表示，關埔空橋第一期建設計畫，即跨接慈雲路、埔頂三路交叉口4處住商社區（竹科潤隆、Ur夢想市、東方明珠及豐邑文心匯社區）路段，已於4月底經新竹市都市設計審議委員會決議修正後通過。

工務處表示，五月已依都審修正通過方案，啟動市場訪價、詢價、編製合理預算、工期作業，並積極與潛在營造業者溝通，消彌物價風險疑慮及提高投標誘因，廣邀經驗豐富廠商共襄盛舉，力拼今年底前工程發包，未來將成為慈雲路串接新竹科學園區，重要都市入口意象。

工務處說明，二月份第一場公聽會民眾所關心的重點，包括空橋結構安全係數、載重荷載、橋體寬度、預鑄構造縮短工期、無障礙友善、排水設施維護管理、通學防墜安全、增設電梯、夜間照明等議題，均已責成執業技師，逐一依規定標準檢討簽證，納入第一期建設計畫圖說修正。

都設審議委員會建議，增加通透性、橋面含裝修材最大淨寬6m、與相鄰社區一致性風貌銜接、微氣候管理維護、相鄰社區一致性銜接及色彩計畫、串接埔頂三路步行環境營造等，也將儘速完成圖面之細設彙整作業，並已排訂6月14日晚上七點至九點，於「新竹市身心障礙者就業綜合大樓5樓大禮堂 （新竹市東區龍山西路99號）」召開第二次居民公聽會，報告更為具體的第一期空橋設計成果內容及施工規劃方案，同步線上直播。

工務處指出，近來國內營建工程物價及工資波動，已啟動空橋營建市場意願訪價作業，持續滾動，深化檢討，空橋施工相關材料、設備、工法、工期、現場施工條件環境等之合理誘因，分擔工程契約雙方對於物價漲跌之風險，增加潛在投標營造廠商投標及履約信心，以利工程順利推動。

關埔空橋生活圈第二期計畫部分，跨接慈雲路與埔頂二路、慈濟路與埔頂一至三路交叉口8處住商（場）社區（權峰、鴻川谷、迪卡儂、雲智匯、富春居、竹科悅揚、竹科潤隆、文心匯社區）。新竹市長高虹安於4月12日亦出席立法院教育及文化委員會考察竹科會議連繫平台，並向科管局提出爭取，納入中央對市重大事項之專案經費補助計畫。

市府表示，關埔空橋生活圈總建設經費約5億2千餘萬元，將積極爭取中央補助4億1千萬（爭取補助比率約78%），其餘市府自籌款部分，透過相關獎勵、都市土地開發利得回饋、編列公務預算、擴大民間參與協助開闢等，結合多元方式積極籌措。

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