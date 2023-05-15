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大陸 大陸焦點 特派現場

陸將發行「520」紀念幣　「比翼雙飛」心形金銀幣套組引關注

▲大陸央行將發行「520」心形紀念金銀幣。（圖／翻攝人民網）

▲「520」心形紀念金幣背面造型。（圖／翻攝人民網）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行定於20日發行2023吉祥文化金銀紀念幣一套，整套金銀紀念幣共8枚，包含4枚金質紀念幣和4枚銀質紀念幣，均為大陸法定貨幣。2023年發行的紀念幣分為圓形、如意形和心形等三種造型，其中，愛心形狀的「比翼雙飛」金銀幣套組最受外界期待。

▲大陸央行將發行「520」心形紀念金銀幣。（圖／翻攝人民網）

▲「520」心形紀念金幣正面造型。（圖／翻攝人民網）

《人民網》報導，這套紀念幣正面圖案均寫有「吉祥」文字，襯以中國傳統吉祥紋飾，並刊上國名和年號。該套金銀紀念幣分別由上海造幣有限公司和深圳國寶造幣有限公司鑄造，中國金幣集團有限公司總經銷。

據了解，3克心形金質「比翼雙飛」紀念幣背面圖案為雙鶴齊飛圖，寫有「比翼雙飛」字樣及面額；
30克心形銀質「比翼雙飛」紀念幣背面圖案則是雙鳥、玫瑰、百合等組合圖，同樣寫上「比翼雙飛」字樣及面額。

▲大陸央行將發行「520」心形紀念金銀幣。（圖／翻攝人民網）

▲「520」心形紀念銀幣背面造型。（圖／翻攝人民網）

心形金質紀念幣為精製幣，含純金3克，面額為50元人民幣，成色99.9%，最大發行量20000枚；心形銀質紀念幣同為精製幣，含純銀30克，面額10元人民幣，成色99.9%，最大發行量則是50000枚。

根據以往大陸發行紀念幣的經驗，各家銀行會按照配額提出抽籤預約額度，收藏家或一般民眾需上網登記抽籤，再以不等同於幣值的價格購買收藏。

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