「4星座」桃花來了！雙子新戀情擋不住　摩羯遇心儀對象

▲5月起「這4星座」桃花朵朵開。（圖／達志／示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

時序進入立夏後的五月中旬，陽光開始變得炙熱，讓單身的人也想談一場炙熱的愛情。星座運勢網站《 科技紫微網 》即分析整理出，有4星座從5月起將桃花朵朵開，分別是「雙子座、摩羯座、水瓶座以及天秤座」，快來看看需要注意些什麼吧！

雙子座

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五月將遇到新對象、開啟新戀情。但容易太感性、太理想化。半月遇到的桃花，需考察人品，別因為感動就急著在一起，越是毫無理性的相信一個人，就越容易看錯人。5月21日後社交能力和魅力將會提升，有助吸引異性。多留意那些平時不怎麼聯繫，但在你遇到困難時會伸出援手的人，有機會擦出火花。

摩羯座

五月摩羯座會有更多心力去關注感情，有機會遇到感興趣的對象，異性緣將開始提升。月中有機會與異性深入溝通，增進彼此的信任。此外，近期有可能有人為你介紹相親對象，但聊天時要注意細節。本月如果遇到還不錯的對象，可以適度發動攻勢，但記得拿捏尺度，別讓對方有壓迫感。

水瓶座

本月水瓶座接觸異性的機會多，無論是職場還是休閒場合，都有可能遇到自己心儀的對象，但需要多多主動出擊。本月的脫單秘笈是要「學會自信」，因為自信值與魅力值成正比，若已有心儀的對象，要保持心態穩定，不要因為小問題而影響到感情，可以找機會與對方一起參加有趣的活動，增進彼此感情。

天秤座

天秤座的朋友5月會散發魅力整個月，月初感情生活可能會出現變化和挑戰，但這也是尋找新戀愛的好時機。5月7日後魅力將會受到提升，宜多留意職場中的對象，若能多注重穿著和儀態，會更能吸引異性。若有心儀之人，應把握機會主動出擊。月尾可能遇到潛在的戀愛對象，但需避免過於理想化而盲目的投入。

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