3男只穿襪子逛超商！她看門口1幕秒懂了　1.5萬人狂讚：太體貼

▲門口放了「3雙沾滿水泥雨鞋」。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

記者朱祖儀／綜合報導

職業不分貴賤，態度決定了自己的高度。一名女網友透露，最近去逛便利商店，發現有3名男子竟然只穿著襪子來消費，讓她看了一頭霧水，直到走出店外發現有3雙雨鞋，才瞬間明白原因。照片曝光後，隨即吸引破萬名網友留言大讚「辛苦了，值得尊敬」、「好溫暖的態度」。

原PO在臉書「路上觀察學院」發文表示，近日到超商裡面消費，碰到3個剛好也來購買午餐的男子，但她往下一看卻發現這3人竟然只穿著襪子，讓她相當疑惑。之後走出店外，發現門口有3雙沾滿水泥的雨鞋，她才瞬間明白那3人應該是擔心會弄髒店內環境，所以先把鞋子脫掉再走進店內。

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文章曝光後隨即吸引1.5萬人按讚，許多網友紛紛留言，「辛勞的人也能體諒別人的辛勞」、「自重者人恆重之，這麽貼心要給個讚」、「現在這個社會會為他人著想的不多了」、「好溫暖的路觀」、「最美的風景是人」、「你敬重對方，對方自然以禮相待」、「懂得尊重他人也是尊重自己，出門在外禮多人不怪」、「你們的善良與貼心，讓人看見世間的美好，工作辛苦了」、「辛苦了！希望社會多點同理心，彼此互相體諒」。

也有人分享自己的經歷，「之前超商打工也有遇到，他們錢髒髒的或是弄得濕濕的都會一直跟我道歉」、「我之前也有看到工人怕弄髒捷運座位，有空位照樣繼續站著」、「有些工人會穿一般鞋子到工地再換工作鞋，休息再換回自己的鞋子，這樣就不會把水泥帶到馬路上」、「施工的師傅不少都細心又替人著想，之前看過坐公車自備塑膠袋墊著不讓椅子沾到粉塵，相比之下看過把鼻屎擦在把手上的傢伙，師傅根本是天使來著」。