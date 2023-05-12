友人只愛吃傳統早餐！他更愛「超商1物大勝」　兩派吵翻了

▲上班買早餐店，老闆現做要等比較久一點。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

早餐是每天的動力來源，吃得營養很重要！就有網友透露，平時趕上班，又要一杯咖啡提神，因此他喜歡買超商早餐，不過身旁友人屬於早餐店派，「就是要傳統早餐店的品項才對味！」對此，原PO好奇大家屬於哪一派呢？文章引發討論，網友直呼「那種清腸胃咖啡牛奶最對味」、「超商比較多，早餐店沒時間等」。

一名網友在PTT以「早餐都買早餐店還是買超商」為標題表示，或許多數人覺得「早餐店現做比較熱騰騰」且食物新鮮，尤其要傳統早餐店的品項才對味，然而原PO卻有不同看法。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，以便利性為考量的話，她偏向買超商的早餐，外加上班需要咖啡提神，「超商咖啡也是大勝一般早餐店」，對於趕上班的她來說，超商確實比較方便。

原PO也提到，其實北市早餐店價格也不便宜，曾買過起司蛋餅、鮮奶茶，價格比超商的搭配組合還貴，讓她不禁感嘆「真要每天吃還是挺難生存啊！」

▲也有人喜歡中式早餐。（示意圖／記者許力方攝）



底下網友熱議，一派秒選早餐店，「早餐店啊～一定要肉排和紅茶」、「早餐店那種清腸胃咖啡牛奶最對味XD」、「早餐店提早訂」、「蛋餅才對味」。

另一派則選超商，「我很窮～都吃超商組合配環保杯，60元有三明治跟冰拿鐵」、「 公司附近沒有早餐店，超商最快」、「吃超商應該是求快吧」、「超商派，我更懶都用全家APP先預訂自取會更快」、「超商！茶葉蛋兩顆+一瓶無糖豆漿」、「超商比較多，早餐店沒時間等」。

也有一派直言不吃，或是兩邊都買，「168斷食不吃～順便省錢」、「很少吃早餐~ 一天二餐」、「不吃早餐是一件很嘻哈的事」；「上班時只買豆漿，放假睡到十點去早餐店」、「去早餐店吃完蛋餅，再去超商買咖啡」、「超商的飲料和美而美的蛋餅」。

▼許多人趕時間，偏向買超商早餐。（示意圖／記者曾筠淇攝）

