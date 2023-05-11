預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開　網笑慘：亡國了

▲任天堂新作《薩爾達傳說：王國之淚》。（圖／翻攝自任天堂）

記者周亭瑋／綜合報導

任天堂Switch年度大作《薩爾達傳說：王國之淚》將於明（12）日發售，一名網友先前透過巴哈商城預購，並選擇超商取貨；怎料，他昨日猛然發現，該間超商居然關門了，且訂單修改期限為5月7日，讓他錯愕又擔心，就怕玩不到期待已久的遊戲。

苦主在PTT發文表示，在好久之前，就上巴哈商城預購《薩爾達傳說：王國之淚》，選擇超商取貨，結果昨天才發現，選的那間超商關了，而且是整間不見的那種，「訂單修改期限是5月7日所以過了，有人知道這樣是要怎麼處理嗎？客服那邊沒看到符合我條件的項目。」

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從巴哈姆特寄給買家的通知信可見，《薩爾達傳說：王國之淚》的預定取貨日為發售日當天（12日）或隔天，除了提供訂單查詢連結外，同時也提醒買家們，務必確認取貨地點、超商是否能正常收貨，而更改寄送資料或取消訂單的需求，期限為2023年5月7日，若超過期限則無法修改訂單。

▲通知信上表示，修改訂單期限為5月7日。（圖／翻攝自PTT）

原PO無奈解釋，選擇的是在他家旁開了10多年的超商，「昨晚經過心都涼了，整間店都拆空，連招牌都沒有，所以至少也有個3天了，雖然離家最近，但和通勤方向相反，所以比較少過去。」

對此，大票鄉民紛紛回應，「笑死...還有這種事情」、「好好笑，幫你QQ」、「亡國超好笑」、「亡國之淚」、「謝謝您的犧牲與奉獻，我們會多關心附近超商的」、「默默地流下了亡國之淚」、「亡國了」。

另外，也有不少熱心網友表示，「問客服啊，看他們改寄哪間」、「我記得超商關了可以改店的」、「理論上都會轉到其他家，沒公告的話就去問問看」、「物流應該會打電話」、「巴哈會提前通知超商無法送件叫你改吧！之前也被通知過」、「慘！這個轉店有碰過，要多花兩三天」。