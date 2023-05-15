苗栗警闖紅燈遭廂型車「攔腰撞飛」！警局急澄清：為取締違規車

記者蔡文淵、黃資真／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮科專五路與科專七路口昨(14)日下午4時許，員警騎車闖紅燈遭廂型車撞飛，事發畫面曝光後引來網友批評，今(15)日警方解釋，當時員警為了取締違規車輛，才會直接穿越路口，所幸員警僅多處擦挫傷，意識清楚無大礙。

▲苗栗員警執行勤務時闖紅燈，遭廂型車撞飛。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

日前有網友在臉書社團「竹南大小事」PO出一段影片，只見員警在停等紅燈時，直接跨越路口，下秒突然遭綠燈直行的廂型車撞飛倒地，恐怖畫面曝光後，大批網友怒轟員警帶頭違規闖紅燈，才會釀禍。

竹南分局澄清，此案發生在14日下午4時25分，大同派出所員警騎乘機車直行巡邏勤務，在科專五路與科專七路口停等紅燈時，眼尖發現科專七路內側禁行機車道有一部重機車違反交通規則行駛，為避免其發生危險，立即騎車趨前攔停，行經路口時遭一輛由東往西行駛於科專七路上的租賃小客貨車撞上，導致員警手腳多處擦挫傷，所幸意識清楚，送醫治療休養中，而廂型車駕駛無傷。

苗栗縣警察局竹南分局表示，員警執行勤務認真盡責，發生本起事故，分局將給予最強力的關懷照顧，並積極與小客貨車駕駛協調後續相關責任問題，藉以提醒員警們警察工作辛苦且風險極高，在盡心維護治安、交通及民眾安全時，更應注意自身安危，切莫讓家人及同事們擔心。