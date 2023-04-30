　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高二生遭6同學霸凌！威脅「屁股翹高」球棒猛打　壓在地上狠踩頭

記者鄧木卿、趙蔡州／綜合報導

又傳校園霸凌事件。台中某學校一名高二學生近日遭同學設計，赴約後被6名同學包圍並拿球棒痛打，甚至他倒臥在地後仍不斷被踹身體，過程中還有人拿手機拍下霸凌全程。受害高中生事後身心受創，也因為害怕而恐懼上學，最後向民意代表陳情，事件才因此曝光。

▲▼又傳學生霸凌，3人持球棒圍毆1個人。（圖／市議員江和樹提供）

▲高二男學生遭3同學持球棒圍毆。（圖／市議員江和樹提供）

就讀台中市某高中2年級的張姓男學生4月21日晚間10時許收到女同學訊息，邀約他到潭子石牌公園見面，不料抵達後發現現場變成6人（5男1女），才驚覺被同學設計，隨後他遭到其中3名男同學毆打，把他推倒在爛泥地後以球棒狂歐，霸凌者甚至要他翹起屁股，接著拿球棒不斷朝他的屁股揮打，極度羞辱。

影片中可以看見，張姓男學生除了被球棒毆打外，過程中還一度被打到雙膝跪地、雙手撐著地面，表情相當痛苦，但霸凌者仍不放過他，還用腳猛踹他的頭部。事件中只有3男動手，其餘2男1女雖未出手，但一直在旁邊看戲，還用手機拍下霸凌過程。

▲▼又傳學生霸凌，3人持球棒圍毆1個人。（圖／市議員江和樹提供）

▲▼又傳學生霸凌，3人持球棒圍毆1個人。（圖／市議員江和樹提供）

▲霸凌者把受害者推到地上，拿球棒不斷朝屁股部位狂揮。（圖／市議員江和樹提供）

事後了解，張姓男學生疑似因為與前女友分手後，遭到其他同學看不順眼，才夥同其他女生，設計這一起圍毆事件。張姓男學生事後身心受創，向警方報案及向市議員江和樹陳情，也因為害怕再被欺負，至今都不敢上學。

台中大雅警分局表示，受害張姓男學生事後就醫驗傷，有全身多處擦挫傷，張男家屬目前已對3名打人學生提告傷害，而動手的3名學生中有1人已到案說明，後續會在傳喚另外2人到案。

針對此事件，市議員江和樹5月1日表示將召開記者會，呼籲「杜絕校園霸凌、維護孩童受教權、通報機制透明化、納入第三方機制」，希望市府重視校園霸凌，展現積極作為。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
肺癌論挨轟　郭台銘回應了
根本公開處刑！女團辦握手會　台灣成員「面前0粉絲」淚崩
快訊／汐止獨居女社區墜落　「摔2樓平台」亡　
水逆來襲！12星座應對攻略一次看
車銀優台上唱歌「低頭哽咽忍淚」　畫面惹網心疼
胸部摸到硬塊！她拖10個月「滲血流湯」　醫師搖頭：轉移了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高二生遭6同學霸凌！威脅「屁股翹高」球棒猛打　壓在地上狠踩頭

快訊／汐止獨居女社區墜落「摔2樓平台」亡　警消進門發現遺書

獨／男攀波津加山摔落3公尺石縫　救難人員晚間徒步搬運下山

詐團用TG通訊軟體　金融界名人遭詐2100萬

八里槍擊案疑賭債糾紛　被害男家中牌咖竟是通緝犯…警鎖定槍手身份

快訊／8人登山隊攀鹿林山！6旬男昏迷　送下山搶救不治

渣男1人飾2角！誆少女拍自慰影片「舒緩情緒」　判刑3年8月

台南永康百年大樹倒塌　壓毀學生宿舍遮雨棚、機車　

關閉近13年！玉山觀高山屋加速新建　空勤總隊吊掛材料機具

兒毒駕蛋車「台61線自撞」2死！保險公司拒賠　父母要賠蛋商395萬

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

高叉黑絲妹站車頂舞台討債　鋼管舞配哭調仔！路人傻眼

被客戶電話轟炸、爸在外借錢　業務下班後崩潰：生活那麼難？

汪你汪！2柴犬停紅燈互嗆狂叫　狗語不負責翻譯：我主人比較好

當舖槍擊主嫌「鯨魚」抵台　黃國昌發文揭凶殘黑歷史

朕武執行長被搜喊冤「沒去澎湖」　負責人鞠躬道歉：我也是受害者

高二生遭6同學霸凌！威脅「屁股翹高」球棒猛打　壓在地上狠踩頭

快訊／汐止獨居女社區墜落「摔2樓平台」亡　警消進門發現遺書

獨／男攀波津加山摔落3公尺石縫　救難人員晚間徒步搬運下山

詐團用TG通訊軟體　金融界名人遭詐2100萬

八里槍擊案疑賭債糾紛　被害男家中牌咖竟是通緝犯…警鎖定槍手身份

快訊／8人登山隊攀鹿林山！6旬男昏迷　送下山搶救不治

渣男1人飾2角！誆少女拍自慰影片「舒緩情緒」　判刑3年8月

台南永康百年大樹倒塌　壓毀學生宿舍遮雨棚、機車　

關閉近13年！玉山觀高山屋加速新建　空勤總隊吊掛材料機具

兒毒駕蛋車「台61線自撞」2死！保險公司拒賠　父母要賠蛋商395萬

微星AM5主機板釋BIOS更新　防Ryzen 7000系處理器熔毀

沒奪冠就是失敗？柯爾挺字母哥　林書豪：宏觀角度很重要

海底撈吃飯打群架！店員秒衝上前「收走熱湯」　專業舉動全場讚爆

音量控制更貼心！新版Android可獨立調整鈴聲和通知音量

高二生遭6同學霸凌！威脅「屁股翹高」球棒猛打　壓在地上狠踩頭

Google新機Pixel 7a發表在即　零售包裝提前曝光

談青年低薪與詐騙猖獗　郭台銘：是國家對不起你

快訊／汐止獨居女社區墜落「摔2樓平台」亡　警消進門發現遺書

張齡予「不懂假日為何要去人擠人」　當媽後道歉：對不起是我膚淺

勇士關門戰慘輸19分創難堪紀錄　美媒曝格林G7必須先發原因

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

社會熱門新聞

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

企業老闆遭詐　「喂」一聲2100萬元沒了

獨／遭控硬插還下車狂吼　特斯拉駕駛出面了

韓女陳屍飯店！行李箱被運回韓　男友哥帶來台送鑑識

超警車被攔下！駕駛愣問：沒違法吧

特斯拉掉天坑沒人理　車主：已被拋棄

高雄特斯拉硬插被叭　駕駛惱羞下車怒吼：不會讓啊

為討債！百公斤女暴怒一坐「壓死她」

又是「最猛凶宅」！29歲女墜隔壁工地死亡

兒毒駕蛋車自撞釀2死　父母要賠蛋商395萬

即／抓內湖製作人當街遭掃射15槍　警逮11名犯嫌

韓國情侶來台旅遊女友陳屍相驗傷勢曝

快訊／新北八里傳槍響！「碰碰兩聲」1人腿部中彈

「老婆1年多沒給...」飢渴人夫狂約砲5女　

更多熱門

相關新聞

嘉義爆學生遭霸凌　家長怒報案

嘉義爆學生遭霸凌　家長怒報案

陳姓家長27日向媒體投訴，患有輕度自閉症的兒子就讀嘉義市某私立學校國中部時，遭到同宿舍學長、同寢室室友霸凌，告知學校介入處理未果，兒子只好轉學並報案；學校對此回應，全案調查中。

小六童遭掐脖！老師前一天放狠話「渾蛋走著瞧」

小六童遭掐脖！老師前一天放狠話「渾蛋走著瞧」

小六男童遭掐脖、拉衣領撞牆　狠師放話「盯死你」

小六男童遭掐脖、拉衣領撞牆　狠師放話「盯死你」

被踹下體碰胸部霸凌　小四女童崩潰

被踹下體碰胸部霸凌　小四女童崩潰

模仿性感動作霸凌女同學　判無罪

模仿性感動作霸凌女同學　判無罪

關鍵字：

霸凌踩頭

讀者迴響

熱門新聞

謝忻登百岳一度失聯！隊友開空拍機搜索

甜不辣店內用喝到飽！女大生清空整桶挨罵

自備環保杯「飲料只裝8成」　老闆1句話戰翻

企鵝妹直播泡溫泉！「大尺度畫面」2萬人搶看

蕾菈懷孕6月羞認「昨天才行房」！

「愛愛4件事」必知！泌尿醫勸：結束馬上洗GG

劉雨柔爆雙面女星真實身分「沒消音」

電梯故障門突打開　女瞬間墜落亡

參加完鄰居喪禮「他竟慘死家中」　同桌5人全送醫

婚禮上新嫁娘才進場　新郎潰堤狂噴淚

邱瓈寬兒子成183CM鮮肉！　「加入台饒廠牌」21歲現況曝

新詐騙手法警也沒看過　苦主報案才知多人受害

拍片偷賣場飲料被檢舉　短髮妹：大不了坐牢

爽男擁6妻　「訂製6m大床」每天睡一起

辣模淪街友7年　翻垃圾畫面曝光

更多

最夯影音

更多
遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳

遇企鵝妹用流利英文對答！　超狂女童8歲完登14座百岳
《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

《車貞淑》嚴正化當面喊喪夫　金炳哲傻眼噴酒...笑死了XD

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

納豆曝「未求婚原因」：我有資格嗎　依依心疼淚崩「你從不是我的負擔」

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

楊丞琳被點「李榮浩夯曲」：Sorry～　遭酸「不是可愛教主了」高EQ回應

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

民眾買「A肝莓果」氣喊告！好市多退款：就醫可留單據

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面