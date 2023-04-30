高二生遭6同學霸凌！威脅「屁股翹高」球棒猛打　壓在地上狠踩頭

記者鄧木卿、趙蔡州／綜合報導

又傳校園霸凌事件。台中某學校一名高二學生近日遭同學設計，赴約後被6名同學包圍並拿球棒痛打，甚至他倒臥在地後仍不斷被踹身體，過程中還有人拿手機拍下霸凌全程。受害高中生事後身心受創，也因為害怕而恐懼上學，最後向民意代表陳情，事件才因此曝光。

▲高二男學生遭3同學持球棒圍毆。（圖／市議員江和樹提供）

就讀台中市某高中2年級的張姓男學生4月21日晚間10時許收到女同學訊息，邀約他到潭子石牌公園見面，不料抵達後發現現場變成6人（5男1女），才驚覺被同學設計，隨後他遭到其中3名男同學毆打，把他推倒在爛泥地後以球棒狂歐，霸凌者甚至要他翹起屁股，接著拿球棒不斷朝他的屁股揮打，極度羞辱。

影片中可以看見，張姓男學生除了被球棒毆打外，過程中還一度被打到雙膝跪地、雙手撐著地面，表情相當痛苦，但霸凌者仍不放過他，還用腳猛踹他的頭部。事件中只有3男動手，其餘2男1女雖未出手，但一直在旁邊看戲，還用手機拍下霸凌過程。

▲霸凌者把受害者推到地上，拿球棒不斷朝屁股部位狂揮。（圖／市議員江和樹提供）

事後了解，張姓男學生疑似因為與前女友分手後，遭到其他同學看不順眼，才夥同其他女生，設計這一起圍毆事件。張姓男學生事後身心受創，向警方報案及向市議員江和樹陳情，也因為害怕再被欺負，至今都不敢上學。

台中大雅警分局表示，受害張姓男學生事後就醫驗傷，有全身多處擦挫傷，張男家屬目前已對3名打人學生提告傷害，而動手的3名學生中有1人已到案說明，後續會在傳喚另外2人到案。

針對此事件，市議員江和樹5月1日表示將召開記者會，呼籲「杜絕校園霸凌、維護孩童受教權、通報機制透明化、納入第三方機制」，希望市府重視校園霸凌，展現積極作為。