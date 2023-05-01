高二生分手女友被當渣男！女同學竟「設局私刑」　撂5煞球棒圍毆

▲台中一所高中傳出學生因感情糾紛，竟設局將同學騙出持球棒毆打。（圖／市議員江和樹提供）



記者游瓊華／台中報導

台中校園傳出霸凌案！一名高中二年級男學生與同校女同學分手後，女同學身邊友人認為張男是渣男，竟由另一名女同學將張男以「出去逛逛」為由，把人從北屯騙到潭子石牌公園，再持球棒毆打、踢踹張男，造成張男頭皮鈍傷、下背及骨盆、左右側大腿挫傷，修養多日，今天才恢復到校上課。

市議員江和樹接獲民眾陳情，就讀台中市某高中2年級的張姓男學生4月21日晚間10時許受女同學邀約出門，結果他到潭子石牌公園後發現現場有5男1女共6人，才驚覺被同學設計，隨後他遭到其中3名男同學毆打，把他推倒在爛泥地後以球棒狂歐，霸凌者甚至要他翹起屁股，接著拿球棒不斷朝他的屁股揮打，過程還被全程錄影，張男事後身心受創拒學，家屬怒向校方及議員投訴。

江和樹表示，據了解是張男與校內一名女同學交往，兩人分手後，女同學周邊友人認為張男是渣男，遂出手教訓。當天動手的6名學生中，其前女友並不在場。

教育局表示，台中市某高中學生在4月21日晚間10點涉嫌在公園毆打一名同班張姓同學，張姓學生在家長陪同下就醫驗傷，隔日向警方報案並製作筆錄。學校4月22日知悉後向教育局進行校安通報，學校在4月24日中午召開學生獎懲委員會。

教育局指出，依醫院診斷證明書顯示張姓學生有頭皮鈍傷、下背、骨盆左右側大腿挫傷，經治療後，今天恢復上課。至於涉案學生，學校分別處以每人大過2次，以及適性輔導轉換環境之處分。