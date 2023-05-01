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高二生遭女同學設局！約公園見面被5煞球棒圍毆　教育局說話了

▲▼又傳學生霸凌，3人持球棒圍毆1個人。（圖／市議員江和樹提供）

▲又傳學生霸凌，3名高中生持球棒圍毆1名同學。（圖／台中市議員江和樹提供）

記者游瓊華／台中報導

台中再傳校園霸凌案！一名高二學生傳出在4月21日被6名同學包圍並拿球棒痛打，被害高二生倒地後還被霸凌者不斷踹踢身體，還有人拿手機拍下霸凌全程，受害高中生事後身心受創拒學。家屬事後怒向民代投訴。對此，台中市教育局表示，教育局指出，依醫院診斷證明書顯示張姓學生有頭皮鈍傷、下背、骨盆與左右側大腿挫傷，經治療後，今天恢復上課。至於涉案學生，學校分別處以每人大過2次，以及適性輔導轉換環境之處分。

市議員江和樹提供爆料影片，並指出就讀台中市某高中2年級的張姓男學生4月21日晚間10時許收到女同學訊息，邀約他到潭子石牌公園見面，不料抵達後發現現場有5男1女共6人，才驚覺被同學設計，隨後他遭到其中3名男同學毆打，把他推倒在爛泥地後以球棒狂歐，霸凌者甚至要他翹起屁股，接著拿球棒不斷朝他的屁股揮打。

教育局表示，台中市某高中學生在4月21日晚間10點涉嫌在公園毆打一名同班張姓同學，張姓學生在家長陪同下就醫驗傷，隔日向警方報案並製作筆錄。學校4月22日知悉後向教育局進行校安通報，學校在4月24日中午召開學生獎懲委員會，嚴懲首謀學生，這段期間學校避免行為人及被行為人再度接觸，事件的相關詳細事證則靜候警方調查。

教育局強調，已經要求學校依規定按程序積極調查處理，教育局並重申絕不容許校園暴力及霸凌行為，也會持續加強防制校園霸凌的宣導工作，對於施暴者及受害學生，學校都應積極安排學生接受輔導，教育局也會提供輔導資源協助學校輔導學生，以維護學生受教權。

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