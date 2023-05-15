支持校園周休三日！全教總：有助學生多元發展「調整授課是大工程」

▲全教總理事長侯俊良表態支持周休三日。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

有民眾在公共政策網路參與平台上發起提案，要讓台灣成為亞洲第一個「周休三日」的國家，目前已經有超過5736人附議，政府將在6月26日前回應，因牽涉軍公教層面廣泛。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良今（15日）表態支持，但牽動課綱、授課時數與教師員額等問題，推動將是大工程，建議政府擬定短、中、長期推動計畫。

針對周休三日提案，勞動部初步回應，該提案牽涉層面較多，若全台民眾都周休三日，包括勞工跟軍公教等人員，包括經濟部、教育部、國防部等部會都要一起討論。

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侯俊良表示，周休三日是進步的想法，讓社會多一點休息，也有助提升競爭力，對教師朝精緻化教學、學生多元發展的目標有正面幫助，全教總會審慎樂觀支持，但現階段要在台灣推動有困難，像是課程安排、授課時數、課綱翻修，以及相關法令等，都是一大工程，不是說推動就能推動。

侯俊良說，周休三日在執行面上，首先要面臨學校課程如何從五天濃縮成四天？尤其中小學受課綱限制，相關課程時數如何安排？以及推動後，教師員額是否會因此限縮？反而侵害教師的工作權等，都要一併納入考慮，建議政府可以先凝聚各界共識，共同規劃短、中、長期計畫，逐步逐年推動。

侯俊良進一步指出，周休三日的精神就是要提升勞動權，對教師團體來講，目前可行、可立即著手的就是降低班級人數，讓教師有更多時間去備課、自我精進，尤其在少子化下，精緻教學是未來教育發展的契機，認為高中應該降低班級人數至每班30人、國中小學降至25人。