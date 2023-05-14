推特貼文稱「遭歹徒割喉縫27針」　剛畢業女大生遭約談坦承造假

▲台北市一名剛畢業女大生偽稱遭人割喉，被警方約談。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市警方日前接獲輿情轉貼，推特某帳號於5月13日貼文指稱「疑因與他人感情糾紛，近日遭尾隨由不詳犯嫌持刀割喉，並於就醫後於脖頸處共縫27針」，該帳號除主動發布就醫後照片，PO文者於網路中以公開方式提醒社會大眾注意，亦稱已向警方報案。該篇發文內容引起輿情譁然，影響社會秩序，該帳號面對網路群眾質疑事件真假，又稱已就網路言論委任林姓律師，針對質疑網友追訴提告。

台北市警局刑警大隊立即調閱近其相關報案資料、並詢問本局各所屬地方分局近期報案紀錄，均無與該篇貼文有關的「割喉」刑案發生，另查證該帳號持用人，為一名現年24歲剛從學校畢業的女大生，警方通知到案說明。





女大生到案表示：該篇文章是她所發布，惟現實生活中未曾遭割喉或其他傷害情事，因近期心情不佳，才會在該推特帳號內發布上述文章，遭割喉內容並非事實，僅是需構想引起他人注意。警方訊後依公然散播謠言，違反社會秩序維護法函送裁處。

台北市刑警大隊呼籲，社會秩序維護法第63條第5款「散佈謠言，足以影響社會安寧者」將處以3日以下拘留，新台幣3萬元以下罰鍰，請民眾於網路中發文謹慎思考。另台北市政府警察局亦將持續強化社區治安，維護台北市成為安全宜居之城市。



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