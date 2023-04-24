亂丟垃圾小心荷包失血！桃園環保局科技執法　3個月開罰42件

▲桃園環保局科技執法亂丟垃圾。(圖／環保局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府環保局啟動科技執法，近期再度於龜山區產業道路抓到小貨車駕駛直接將垃圾包丟出車外，另在蘆竹市區也拍到機車騎士在電線杆上違規張貼廣告物，皆依違反廢棄物清理法第27條規定告發，最高可處6,000元罰鍰，環保局表示在祭出科技執法後，3個月內共取締42起亂丟菸蒂、張貼小廣告、棄置垃圾等違規案件，罰鍰金額逾5萬元。

環保局24日指出，科技執法全年無休24小時取締違規行為，不僅可節省大量人力，更能提升稽查效率，除了目前現役的39台移動式攝影機，下個月將再增購30台，撥發給各區中隊稽查人員使用。另外，由於常有汽車駕駛人在上、下交流道或停等紅燈時，隨手搖下車窗將飲料瓶、菸蒂、檳榔渣、甚至整包垃圾丟出車外，造成匝道口及分隔島上髒亂不堪，因此，環保局已規劃自5月下旬起，運用動態攝影機搭配AI辨識軟體，透過攝影鏡頭自動辨識及擷取違規影像，讓亂丟垃圾的駕駛人無所遁形。

環保局再次呼籲民眾不要貪圖一時方便而亂丟垃圾，此舉不僅會破壞市容整潔，也加重清潔人員的工作負擔，更希望所有市民朋友能舉手之勞作環保，如果有發現違規小廣告請協助撕除，不要的垃圾請攜帶回家勿隨手亂丟，乾淨的市容環境需要你我共同來維護。