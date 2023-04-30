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內湖槍擊案11共犯+證人「無幫派註記」　各司其職分工揭密

▲內湖槍擊案，傷者照片曝光。（圖／民眾提供）

▲內湖槍擊案，傷者照片曝光。（圖／民眾提供）

記者張君豪／台北報導

4月10日晚間，王姓知名節目製作人在自家社區附近，遭變裝外送員的槍手近距離連開15槍，被害人左膝遭開兩槍險殘；台北市警局專案小組30日宣布，「0410內湖槍擊案」從28日晚間陸續收網，北中南共逮捕11名涉嫌接濟黃姓槍手的共犯，不過警方近日大動作移送11人到案後，其中5人交保、5人請回，連涉嫌提供船隻逃亡管道的陳嫌遭檢方聲請羈押，下午經士林地方法院法院也諭知請回。

根據專案小組事後追查發現，槍手開槍行兇計畫縝密，不僅騎車均利用北市監視器死角路段，犯案後還把機車推入基隆河中淹沒後，步行北往民權大橋方向製造監視器死角，深夜搭車往三重藏匿，11日上午再從三重區搭乘統聯客運往高雄，再搭台華輪到澎湖馬公，並於當天出海關後下落不明，且入關澎湖後再也無搭船搭機離開紀錄，專案小組懷疑黃姓槍手早已搭船偷渡出境。

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。（圖說／記者張君豪翻攝）

北市警方查明黃姓槍手犯案動線後，先後約談、拘提提供槍手犯案前藏匿超過一周（五股山區鐵皮屋）的陳男（67歲），及幫槍手購買餐點、生活物品的劉男（21歲），到鐵皮屋當幫忙清掃的李男（22歲）、林男（27歲）等4人。另外，提供劉男送物資給槍手的機車是另名林男名下（26歲），槍手犯案後清潔鐵皮屋的汽車是施男（27歲）、黃男（25歲）所提供，3人均以涉案證人身分遭檢察官約談，

另外，包含顏姓船東（49歲）、接應黃姓槍手到澎湖的許男（44歲）、安排槍手搭船的陳男（50歲）、張男（40歲）等4人也因遭檢警認定是同案共犯遭移送複訊。經檢察官複訊後，上述11共犯中，5人交保、5人請回，指派人員安排船隻的陳嫌，檢察官訊後向法院聲請羈押，但稍早法院諭知請回。

▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，動線仍遭警方掌握，30日警方宣布逮捕11名涉案犯嫌到案 。（圖／記者張君豪翻攝）
▲黃姓槍手故佈疑陣逃逸，警方事後查扣擦槍工具及部分槍彈。（圖／記者張君豪翻攝）

知情者透露，0410內湖槍擊案幕後根本就是專業黑幫策畫，斷點明確細膩，且涉案人均知「同案共犯」構成要件，到案均否認、辯稱認識槍手黃嫌，或強調不知黃男犯下開槍殺人行為，每個人均有自己的理由接濟，幫助黃男。但11人到案、全部口徑一致「不知黃男曾有開槍殺人行為」，因此在主觀犯意上，很難構成該起開槍殺人案的共犯，加上11名共犯疑似遭黑幫精挑細選，在警方資料庫內均無「幫派註記」涉黑紀錄。

另外，策畫槍手開槍示威傷人案件的黑幫，顯然深知檢警辦案手法及台灣司法相關規定，讓11名涉案的共犯犯嫌或關係證人均無人遭檢警收押，加上黃姓槍手犯案逃亡迄今已逾20天，追捕上恐有一定難度。

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