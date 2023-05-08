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社會 社會焦點 保障人權

7天開罰4萬1690件！路口大執法進帳4千萬　「這行為」抓最多

▲全台警交通大執法取締路口未禮讓行人，一周國庫進帳逾4千萬。（圖／記者張君豪翻攝）

▲全台警交通大執法取締路口未禮讓行人，一周國庫進帳逾4千萬。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

為擺脫台灣行人地獄惡名，警政署從5月1日實施全國同步「路口不停讓行人大執法」取締地點以全台各地區警察機關區前十大易肇事路段，警政署8日傍晚公布首週執法成效，總共取締41690件違規、總計開罰金額為國庫進帳超過4千萬元，其中路口不停讓行人取締5621件違規，較去年同期1066件增加4555件，增幅達427%。

警政署指出，另外非號誌化路口，用路駕駛未依標誌標線號誌停車再開取締2185件，較去年同期932件增加1253件，增幅達134%。人行道違規停車與違規臨時停車取締31620件，較去年同期26300件增加5320件，增幅達20.22%。道路障礙、攤販占用車道、取締2264件，較去年同期812件增加1452件增幅達178%；警政署希望透過警員針對路口違規亂象鐵腕開罰，期能有效改善交通秩序。

▲全台警交通大執法取締路口未禮讓行人，一周國庫進帳逾4千萬。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署強調，路口執法沒有假期，各警察機關會持續加強取締，提醒汽機車駕駛遵守交通法規以免荷包大失血。交通部修法自3月31日起，汽車行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過、轉彎時不暫停讓行人優先通行，由原本小型車處罰2千元、大型車處罰2800元，一律提高為按法定罰鍰最高額3600元處罰、機車則維持1200元。

警方呼籲行人遵守下列事項：不違規闖紅燈、行人應走騎樓或人行道、清晨或黃昏、夜晚出門時，應穿著鮮豔的衣服或攜帶有反光物品，以增加駕駛人注意力；穿越路口務必要走行人穿越道，勿直接橫越馬路。希望駕駛人、行人養成遵守路權的觀念與習慣，用執法及宣導雙重手段，建立民眾用路觀念。

警政署提醒，民眾如在道路上發現有車輛不停讓等違規狀況，也可敘明違規事實、檢具違規證據資料向警察機關檢舉，經查證屬實者各單位會立即舉發，營造更安全、順暢的優質交通環境。

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