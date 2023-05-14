酸國民黨徵召「最神祕」　她疑：17日結果出來侯郭會服輸？

▲新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨預計於17日公布2024總統參選人，但台北市議員秦慧珠卻質疑，這次的徵召是「史上最神祕」，因為沒有任何規則可言，這樣結果出爐，「侯郭二人會服輸嗎？」

國民黨秘書長黃健庭9日表示，國民黨2024總統徵召最可能在5月17日定案。黨主席朱立倫也首度鬆口，下禮拜就會推出國民黨總統候選人。

秦慧珠表示，5月11日郭台銘的造勢大會上，主持人還在說「11日到17日接到電話民調，請說唯一支持郭台銘！」讓郭台銘的支持者以為民調是做到17日，但17日就要公布人選，大出大家意料之外。為何如此急著要徵召？為何不能是有意義的20日或24日？而且如果17日要公布徵召，那民調顯然不會做到17日，郭台銘的陣營應該沒掌握黨中央的最新訊息。

秦慧珠說，郭台銘是個精明的商人，他難道不會想辦法弄清楚狀況，或至少掌握情報就把頭洗下去嗎？國民黨的立委初選，每一區都有遊戲規則，看似沒有規則的喬好勸退戲碼，其實當事人也清楚是什麼狀況，只是對外不說透，相互保留面子和空間，侯郭的徵召是否也是如此？黨中央不能給出ㄧ個合情合理又清清楚楚的遊戲規則，恐怕很難杜悠悠之口，也很難要求大家團結。