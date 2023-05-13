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慶祝母親節　銀髮素人畫家羅栓、藝術家曾英棟舉辦母子聯展

▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

高齡94歲的素人畫家羅栓女士，憑藉著對繪畫的熱情與天分，揮灑出屬於自己風格的畫作，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，展出近期創作的作品，13日下午舉茶會，吸引眾多術好者前往參觀。

現年高齡94歲的羅栓女士，出生於台南市菱洲東街；本姓辜，當時母親難產，故出生12天後隨即送養羅家。直至今日，她仍時時感念生養的父母，愧對他們無以回報的親恩，成為心中的遺憾！

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▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

她國小就讀於日本殖民時代的末廣公學校（現為進學國小）。年少時愛閱讀，在那個貧乏的年代，偶爾能偷空看小說，已是最大的享受。20歲出嫁，為了分擔，家計不分日夜縫製成衣，那段冗長辛苦的歲月成就她堅毅的性格。

▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

羅栓女士表示，她子女成家立業後，閒來無事，約85歲那年某日，其身為台灣知名藝術家的兒子曾英棟，說要教她畫畫以作消遣。兒子幫她準備作畫相關用具與顏料，但等了幾天卻不見兒子來教她，她問女兒說，「哥哥」什麼時候才開始教她作畫，但女兒說哥哥去大陸，沒空教她作畫。隨後女兒叫她「自學」，從家中桌上擺設花瓶的花畫起，自那時候起，她就用心自修學畫。

▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

羅栓女士指出，她從小就對「配色」很敏銳，對形體意象的色彩相當有自信，所以她全憑心意自由作畫。從各式花卉到水果，她無所不畫，並不時聽取他人對其畫作的建議，學習改善。

▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

這位沒有受過學院訓練的阿嬤，在85歲那年如星火燎原般地開始創作，可以說是根植於她體內的基因，從小就對美的事物感興趣，與生俱足美的天份。羅栓記得小學4年級看到鄰居家的畫作時，羨慕、欣賞的情緒油然而生。在小學的課程學習到法國繡，縫得相當開心，後來連旗袍的扣子也因為覺得漂亮，拿到材料後按照成品自己摸索打得極好。羅栓女士總是喜歡描繪景物最繁盛時的樣貌、追尋最好的狀態，在純真、美好之直視下，更是一顆對生命虔敬的心！

▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

2015年母親節，兒子曾英棟為她舉辦生平第1次個展「微笑．拈花」美展，展出她的壓克力繪畫作品，出乎其意料之外，引起極大迴響。她九成以上的作品皆被認購收藏，除十分開心外，她也在兒子安排下，發心將畫作認購所得捐給美善基金會幫助弱勢，今年2023年的母親節，兒子曾英棟特地與辦「羅栓、曾英棟母子聯展」，展出羅栓女士近期的畫作及自己的部分作品。

▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）
羅栓女士強調，她是虔誠佛教徒，佛教徒講布施與慈悲，當時將作品義賣所得捐助布施，在兒子英棟為她舉辦的第2次個展「良辰美景」美展，即再次義賣畫作捐助布施，一可布施，二可持續地作畫，這是她人生最大的喜悅！

▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

對羅栓來說，畫畫已是她不可或缺的一部分，每日固定創作，但她仍規律地安排生活毫不偏廢。從85歲到94歲，羅栓的創作不斷在精進，除最早的靜物繪畫，至目前佛像等創作，其筆風畫法不斷蛻變令人驚嘆不已。就像她兒子曾英棟所說，羅栓自帶美學創作基因，他的藝術天分可說是母親羅栓的遺傳，歡迎大家來欣賞難得一見的作品。

▲高齡94歲的素人畫家羅栓女士，5月13日與知名藝術家的兒子曾英棟，舉辦「光--羅栓X曾英棟2023母子聯展」，歡迎參觀。（圖／記者林悅攝，下同）

「光--羅栓X曾英棟2023子聯展」，從5月13日至6月24日，展出地點在甘樂阿舍美術館（台南市北區北忠街139號），開館時間:週三～週六12:00～17:00

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