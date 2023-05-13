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921喪母！阿嬤親手帶大不放棄　迷途孫母親節看守所謝親恩

▲南投看守所舉辦母親節懇親活動，讓收容人擁抱母親或阿嬤、獻上康乃馨。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投看守所舉辦母親節懇親活動，讓收容人擁抱母親或阿嬤、獻上康乃馨。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

明天就是一年一度的母親節，南投看首所日前配合法務部推動「家庭支持與援助家庭推展計畫」，舉辦「擁抱媽媽~媽媽我愛你」懇親活動，讓在鐵窗裡度日的收容人能夠擁抱媽媽、為媽媽親手獻上一束康乃馨。

該懇親活動於10日登場，計有家屬61名、收容人26名參加，並結合母親卡製作成果展示的所內教化活動，所方特別準備鮮紅康乃馨，讓收容人親手送給媽媽、擁抱媽媽，現場以拍立得相機幫親子留念，會場溫情滿滿；所方也邀請新上任的南投地檢署檢察長黃元冠與更生保護會南投分會主委林德芳出席，致贈獎品鼓勵得獎收容人。

▲南投看守所舉辦母親節懇親活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

收容人阿睦（化名）表示，這次家裡有兩位母親來參加懇親，一位是生育他的母親，另一位是他孩子的媽，兩位偉大的母親在他這段不能陪伴身邊的日子，撐起家裡所有的一切，如今終於能拍一張全家福；阿睦擁抱媽媽時，讓其母流下感動跟欣慰眼淚，妻子也紅了眼眶。

▲南投看守所舉辦母親節懇親活動。（圖／記者高堂堯翻攝）

收容人小傑的媽媽則在921大地震時罹難，當天由阿嬤出席懇親會，他緊握阿嬤雙手表示，自己在媽媽意外逝世後都是阿嬤親手帶大，迷途時阿嬤也總期待他能回頭改正；未婚的他已有1歲多的小孩，但與女友失聯，阿嬤跟爸爸也告誡他在所內要好好表現，早日回歸社會、陪伴小孩一起成長，他非常珍惜難得的家人相聚時光，也下定不重蹈覆轍的決心，感謝所方的安排。

黃元冠致詞表示，對收容人來說，回家是最遠的一條路，家人的接納與支持，是打開收容同學順利復歸社會最重要的那把鑰匙；林德芳說，母親是每個人出生時的生活導師，就像小時候跌倒，媽媽鼓勵我們自己爬起來，人不怕犯錯，把錯誤當經驗，不再犯就是學習，更保會也提供出所協助，幫助收容人重新出發；南投看守所長陳育鼎表示，法務部積極推動家庭支持與援助家庭推展計畫，努力協助所內收容人，並讓家屬看見收容人的改變、接納收容人，感謝檢察與更保單位合作，讓他們順利與家庭修復關係，達到復歸不再犯的目標。

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