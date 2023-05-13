母親節收謝卡！　暖警霸氣一句「有事找我」助受暴婦重生

▲▼大甲員警許吉慶以同理心幫助家暴婦女，婦人在母親節前夕，寫下「感謝你讓我過不一樣的母親節」的感謝信。（圖／大甲警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

5月14日是母親節，子女們大多送花、送禮物、吃大餐表達對媽媽的感謝，大甲警分局員警許吉慶卻是收到蔡姓婦人的感謝信，原來，蔡女被家暴1年多，上月終於報警，但報了警又怕激怒先生，許員頓生惻隱之心，安撫說「不用報案，一旦再被打，我立即衝過去」，此外，許員每天刻意到蔡女家附近巡邏，讓她先生心生警惕，這招果然奏效，蔡女感動不已，「感謝你讓我過一個不一樣的母親節」。

67歲的蔡女上月在友人陪同下走進大甲派出所，神情哀怨，不知如何是好？蔡說，她和先生都已退休沒工作，沒有小孩，原本還會外出走走散心，後來因為疫情出不了門，2人每天在家大眼瞪小眼，先生愈看愈覺得心煩，多次情緒失控，開始言語辱罵。

1年多來，蔡女都忍下來了，直到當天，先生卻對她動手，她心想，都老夫老妻了還打人，難過得尋求警方協助，但擔心報了警，警方開出家暴保護令，她先生收到通知書，她肯定被打得更慘。

受理員警許吉慶，雖然只有33歲，心思卻相當細膩，他溫柔且霸氣安慰說，先不用報警，他也住在大甲，萬一再被打，馬上打電話，他會立刻衝去處理，這說法大大的給了蔡女很有安全感。

不僅如此，許員接下來的巡邏勤務，都刻意繞到蔡女家附近，讓蔡女先生心生警惕，不敢動手，果然，2個禮拜以來，蔡女家庭變得很平靜。

蔡女在5月8日親手寫了封感謝信送到派出所，「感謝貴所同仁對我的幫忙，讓我過一個不一樣的母親節，希望透過這一封信能表達對許吉慶警員的感謝，並接受我的祝福，因為許員的幫助讓我現在的生活過得很安好，即使沒見上面也很開心，也希望他母親節快樂」。

許吉慶說，雖然沒能和對方見到面，但收到這封「來自一位母親的感恩信」還是很開心，當初的決定是值得的，處理家暴案件雖然有硬梆梆的法條規定，如果警察能用關懷及鼓勵方式，更細心的力挺她們，成為她們的靠山，就能讓她們振作起來。