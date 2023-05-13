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打造最強戰鬥隊伍？　李彥秀點「這5人」喊：國會過半

▲▼李彥秀聯訪 港湖立委初選協調 游淑慧 侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨第六選區（大安區）黨內立委初選結果今日出爐，由總統府前副秘書長羅智強以43.43%的支持度勝出，正式提名羅智強代表國民黨參選大安區立委。對此，日前在新北市長侯友宜協調下，出線台北市第4選區的北市議員李彥秀發文恭喜羅智強，並點名5人，強調將攜手打造最強戰鬥隊伍，重返執政、國會過半。

國民黨北市黨部13日上午公布大安區立委初選民調結果，最終由羅智強以43.43%的支持度，大勝30.85%的議員鍾沛君、25.7%的國安會前副秘書長楊永明。此次委託執行2家民調機構及執行3日民調時間，均經由登記參選同志協調決定，初選民意調查皆秉持著公平、公正、公開的方式進行。參選人羅智強平均支持度為43.439%、鍾沛君平均支持度為30.851%、楊永明平均支持度為25.710%。

對於初選結果，台北市黨部主委黃呂錦茹表示，本次立委初選採政黨對比85%、黨內互比15%加權後，由羅智強勝出，產出國民黨大安區域立委最強人選，感謝楊永明教授、鍾沛君議員的參與，讓這次的初選多彩多姿，展現國民黨是人才濟濟，初選過程雖雙方互有競爭，相信初選結束後大家仍會團結，在2024大選為國民黨增加席次。

李彥秀今日也發文恭喜羅智強，並透露她十分敬佩鍾沛君與楊永明的高度與風度。同時，她也點名代表國民黨出戰台北市第1選區的北市議員張斯綱、台北市第3選區的立委王鴻薇、台北市第7選區的北市議員徐巧芯，以及台北市第8選區的立委賴士葆，強調他們將攜手打造最強戰鬥隊伍，贏回台北，重返執政、國會過半，「還給人民更好的生活，更美的未來。」

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