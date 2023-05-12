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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅秉成稱「程序瑕疵法律可補正」　賴士葆轟：自以為是大法官

▲▼唐鳳讓數位發展部成為數位笑話記者會-賴士葆 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委賴士葆 。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北高等行政法院日前撤銷NCC不予換照處分，行政院代理發言人羅秉成解釋，這個判決要正確理解，判決主文很清楚表示「准1項、駁2項」，也就是程序上的瑕疵在法律上可以補正，「所以法院沒有否定不予換照的理由」。對此，國民黨立委賴士葆12日批評，羅秉成是行政院發言人，日前卻自我膨脹，以為自己是大法官，錯置以為有解釋法律的權力。

賴士葆今日透過臉書發文批評，蔡政府全面執政之後的政治亂象就是行政權獨大，所有的獨立機關都被矮化為行政院的附屬機構，羅秉成是行政院發言人，日前卻自我膨脹，以為自己是大法官，錯置以為有解釋法律的權力。

賴士葆指出，台北高等法院判決撤銷NCC原處分，羅秉成卻說程序上的瑕疵在法律上可以補正，「所以法院沒有否定不予換照的理由」，甚至提到NCC是獨立機關，行政院對其職權行使予以尊重。他質疑，「憑什麼羅秉成對於這個判決說三道四還要逾越職權解釋法律，甚至指揮NCC該如何因應？」

賴士葆開轟，通傳會主委陳耀祥玷汙NCC獨立機關招牌，不公、不法、不義、未持守新聞專業的事跡斑斑可考，早就應該下台，狠嗆「就是因為陳耀祥繼續戀棧，蔡政府才能狼狽為奸繼續插手獨立機關。」

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關鍵字：

賴士葆NCC中天羅秉成

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