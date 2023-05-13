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國民黨徵召誰選2024總統？　沈富雄斷言：99.9999％是「他」

▲▼沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

▲沈富雄。（圖／翻攝自Facebook／沈富雄）

記者詹宜庭／台北報導

新北市長侯友宜與鴻海創辦人郭台銘現正爭取國民黨2024總統徵召提名，國民黨主席朱立倫將在15、16日（下周一、周二）和侯友宜、郭台銘進行「會前會」，進行17日徵召提名前的最後討論。前立委沈富雄斷言，99.9999%會是新北市長侯友宜，並認為朱立倫已對鴻海創辦人郭台銘仁至義盡，若最終還翻臉，台灣人民會對郭另眼相看，但是是負面的。

沈富雄12日在節目《少康戰情室》中指出，朱立倫這次將國民黨總統初選操作到目前這個層次，可謂前所未有，他懷疑「郭台銘這個例子是下不為例嗎？還是以後有人可以模仿？」

沈富雄透露，國民黨這次沒有初選，是因為初選郭台銘就進不來了，等於是給郭台銘開了一條路。可是開了一條路之後，郭台銘為了徵召從南跑到北辦了4場的造勢，但侯友宜連承認要選總統都不敢，直言「這是一個不對稱的選戰。」

沈富雄表示，國民黨17日要攤牌，只有兩個人需要注意，一個是朱立倫，另一個是郭台銘，因為侯友宜都老神在在「是他不是他都沒關係」，但朱立倫到底對郭台銘兩人彼此的默契與了解有多深？對下週三的掀牌是否焦慮？呼籲朱立倫要將大局掌握好。

「若最終初選結果不是郭台銘，郭台銘要不要翻臉？」沈富雄質疑，雖然郭台銘可以用民調、私下運作等藉口翻臉，但他認為，如果郭最終因結果翻臉，那就是國民黨最大的不幸，因為郭台銘只是老了以後想換軌道從政，朱立倫對他來說已經是仁至義盡，如果他還翻臉，那他在台灣人心目中，除了郭粉以外，大家會對他另眼相看，「但是是負面的」。

至於國民黨將於17日徵召2024總統參選人，沈富雄斷言「下周三國民黨徵召的人，99.9999%會是侯友宜。」

▼新北市長侯友宜（右）、郭台銘（左）2024誰出線？國民黨下週揭曉。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜、郭台銘前往板橋慈惠宮參拜。（圖／記者林敬旻攝）

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