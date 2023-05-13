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傳400陸客義大利「集體逃團」　業者否認：簽證耗時，成行本就不多

▲▼傳400陸客義大利「集體逃團」　業者否認：簽證難辦，成行本就不多。（圖／翻攝微博）

▲義大利暫停受理團簽，網路上流傳是因為有400名團客集體逃團。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

義大利駐中國大使館近日傳出暫停所有中國大陸的團體簽證，原因是有400名溫州的團客抵達義大利之後，竟「集體逃團」，非法滯留當地打工。不過，旅行業界人士指出，溫州各旅行社並未發生旅客滯留歐洲的情況，且由於辦理歐洲簽證耗時長，成行的團也不多，目前在義大利的只有一團去比賽的青少年足球隊。

根據《錢江晚報》報導，溫州市旅行社協會副會長金占表示，從5月11日起，溫州各大旅行社陸續收到訊息，暫停受理義大利旅遊簽證，恢復時間待定。

▲▼傳400陸客義大利「集體逃團」　業者否認：簽證難辦，成行本就不多。（圖／翻攝微博）

金占說，收到訊息的隔天，他們就緊急召集了溫州所有具備出境資格的旅行社了解情況，截至目前，溫州各大旅行社並沒有發生遊客滯留歐洲情況，且由於赴歐洲旅遊簽證所需時間較長，目前由溫州地區旅行社組織的已經成行的歐洲遊旅客並不多。

金占提到，溫州地區目前僅有一個由旅行社組織前往義大利的團隊，是4月初有17個學生代表中國參加了青少年足球比賽，本地最早前往義大利的旅遊團計劃在6月份出行，現在還沒有辦理簽證。

▲▼傳400陸客義大利「集體逃團」　業者否認：簽證難辦，成行本就不多。（圖／翻攝微博）

杭州一家旅行社的負責人也透露，不管是上海領區還是北京領區，送簽的管道都已經爆表，根本約不進團隊簽，「打算去歐洲旅遊的客戶，我們都建議改送法國了。」

該負責人說，他們現在都改採取「曲線救國」的方案，希望通過送法簽來挽救已經售出的義大利旅遊產品，但由於過去3年出境遊停滯的影響，目前領館工作效率和人員不足，申根法國簽證一直較慢，預約已經排到了今年8月初。

另外，也有媒體詢問了義大利簽證服務中心，對方表示，目前義大利簽證的ADS團隊簽還未開放，基本都是預約個人簽證。目前上海區域的義大利簽證預約已經滿了，暫時約不到了，因為預約人數太多，而預約號有限。但北京、廣州、重慶、成都等區域都可以預約。

▲▼傳400陸客義大利「集體逃團」　業者否認：簽證難辦，成行本就不多。（圖／翻攝微博）

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陸客.逃團非法滯留

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