　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美參眾議員重提法案　推動台灣駐美代表處正名

▲蕭美琴,駐美國台北經濟文化代表處,駐美代表。（圖／Taiwan in the US　FB）

▲美國會兩黨議員近日在聯邦參、眾議院重新提出「台灣代表處法案」，要求美國國務卿就台灣駐美代表處更名一事，與台灣展開協商。（圖／Taiwan in the US　FB）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

美國會兩黨議員近日在聯邦參、眾議院重新提出「台灣代表處法案」（Taiwan Representative Office Act），要求美國國務卿就台灣駐美代表處更名一事，與台灣方面展開協商。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）10日發起參院版本法案，眾院版本法案由共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）、民主黨籍眾議員巴帕斯（Chris Pappas）聯合提出。

法案指出，美國政策應在符合「台灣關係法」及六項保證下，提供台灣人民「實質上」（de facto）與其他國家同等的外交待遇，並在此政策下將駐美國「台北經濟文化代表處」（簡稱駐美處）改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

法案要求美國國務卿，就更名一事與駐美處展開協商。但法案提醒，不應將條文解讀成美國與中華民國（台灣）恢復邦交，或是美國在台灣國際地位一事上改變立場。

盧比歐表示，台灣是美國不可或缺的夥伴，亦是印太區域模範民主燈塔，沒有比讓駐美處改名更能表彰台灣對全球穩定貢獻的方式，更名也能更好反映駐美處的實質功能。

盧比歐說：「在中共積極恫嚇、脅迫台灣之際，美國必須清楚表明，敵對勢力沒有權利對民主國家宣稱主權。」

匡希恆呼應表示，台灣長年作為美國友人及盟友，早就應該將其「實質上的大使館」更名。他強調，美國不應忍受中國施壓，破壞台灣人民主權。

盧比歐、匡希恆及巴帕斯等人於上屆國會首次提出「台灣代表處法案」，部分條文被納入當時由民主黨籍參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）主推的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），但法案在國會今年1月屆滿前僅獲委員會通過，最後無疾而終。

事實上，部分友台議員長年推動駐美處更名，前眾議院「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）早在2003年就表態支持台灣駐美機構正名。

但由於事涉敏感，加上華府部分意見認為改名僅具象徵性意義，儘管2021年9月曾一度傳出拜登政府正在認真考慮台灣提出將駐美處改名為「台灣代表處」的請求，截至目前尚未有顯著進展。（編輯：高照芬）

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
中捷通聯譯文曝！　行控中心接16次示警「以為是跳電」
快訊／國民黨大安區立委初選　羅智強勝出
快訊／余祥銓要當爸了！　女友懷孕3個月
快訊／最大黑馬！　老八熱火闖東區冠軍賽
快訊／環保市場大火！　整排攤商陷火海　
《黑澀會》女星出櫃掉粉！　截圖反擊：還真的有這種人
國1開自動駕駛講電話！　整輛撞爛還起火
侯友宜、郭台銘最新民調！　他42.1％穩坐領先

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄Mi-28攻擊直升機「墜毀克里米亞」！　2飛行員罹難

女友墮胎先斬後奏　22歲男掏槍爆頭「孩子的媽」

美參眾議員重提法案　推動台灣駐美代表處正名

土耳其明日舉行總統大選　74歲「敗選哥」挑戰掌權多年艾爾段

馬路邊上演「ATM激戰」！　27秒性愛皮影戲瘋傳

索馬利蘭駐台代表：索國是台灣進軍東非市場的大門

等待避免美債違約會談結果　美股收黑

泰國大選最後衝刺　各大政黨選前之夜全力造勢

義大利低薪、高房價、低生育　教宗：有錢人才養得起小孩

BMW「2線道飆車」撞死女騎士！男駕駛一下車慘遭3壯漢圍毆

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

俄Mi-28攻擊直升機「墜毀克里米亞」！　2飛行員罹難

女友墮胎先斬後奏　22歲男掏槍爆頭「孩子的媽」

美參眾議員重提法案　推動台灣駐美代表處正名

土耳其明日舉行總統大選　74歲「敗選哥」挑戰掌權多年艾爾段

馬路邊上演「ATM激戰」！　27秒性愛皮影戲瘋傳

索馬利蘭駐台代表：索國是台灣進軍東非市場的大門

等待避免美債違約會談結果　美股收黑

泰國大選最後衝刺　各大政黨選前之夜全力造勢

義大利低薪、高房價、低生育　教宗：有錢人才養得起小孩

BMW「2線道飆車」撞死女騎士！男駕駛一下車慘遭3壯漢圍毆

俄Mi-28攻擊直升機「墜毀克里米亞」！　2飛行員罹難

不用到台南吃了！壽司郎首度進嘉義　在地人：總算來了

台南長女歡慶母親節　餐科生「複製」媽媽的味道

女友墮胎先斬後奏　22歲男掏槍爆頭「孩子的媽」

中捷通聯譯文曝！行控中心狀況外　接16次示警「以為是跳電」

快揪媽媽一起衝！　手搖飲「6大飲品買1送1」爽喝2天

周末喝爆！　超商限時2天「大杯美式、拿鐵買2送1」

快訊／國民黨大安區立委初選　羅智強勝出

快訊／38歲余祥銓要當爸了！　「女友懷孕3個月」余天證實喜訊

應戰雨季　他問冷氣「除濕模式」可行嗎？空調技師解惑了

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

國際熱門新聞

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

BMW飆車撞死女騎士！駕駛慘遭3人圍毆

日本女2年前突失蹤　「被裝箱灌水泥」棄屍

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

消防爸假日衝命案現場　發現死者是21歲女兒

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

砸近40萬體驗第一次　殘疾女羞曝初夜

馬斯克公開「推特新CEO人選」

19歲小媽媽「餵太多止痛藥」害死親兒

搭Uber後失蹤　CEO遺骸在「廢棄庭院尋獲」

教宗方濟各：有錢人才養得起小孩

研究：用花香肥皂易被蚊子叮　這1味較驅蚊

「神之手」救寶寶一命　失業男秒被錄取

天文學家觀測到　史上最大宇宙爆炸

更多熱門

相關新聞

想紅　網紅墜機自導自演恐關20年

想紅　網紅墜機自導自演恐關20年

美國司法部表示，29歲YouTuber雅各（Trevor Jacob）為了提高觀看次數，竟然刻意墜毀一架單引擎小飛機，並且蓄意毀滅跡證，他已經承認妨礙聯邦調查罪名，可能面臨最高20年有期徒刑。

12寶媽懶洗碗　「水盆餵小孩」畫面超狂

12寶媽懶洗碗　「水盆餵小孩」畫面超狂

ChatGPT當教練　男成功減重近12公斤

ChatGPT當教練　男成功減重近12公斤

研究：每天吃5份蔬果「等於走4000步」

研究：每天吃5份蔬果「等於走4000步」

美議員提印太掩體計畫　對抗共軍空襲台灣

美議員提印太掩體計畫　對抗共軍空襲台灣

關鍵字：

台美美台台灣駐美代表處北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

「最美潘金蓮」23歲患乳癌引退！17年後近照曝光

男友床上「叫出閨蜜名字」！她崩潰

汐止死亡車禍　轎車撞死闖紅燈女子

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

BMW飆車撞死女騎士！駕駛慘遭3人圍毆

《一字千金》許學仁病逝　享壽71歲

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

93歲母奔300km　為見68歲受刑兒

台南女童遭輾斃　重傷媽得知噩耗「反應超勇敢」眾人心疼

即／大樂透4.08億一注獨得　獎落台南

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面