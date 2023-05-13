美參眾議員重提法案　推動台灣駐美代表處正名

▲美國會兩黨議員近日在聯邦參、眾議院重新提出「台灣代表處法案」，要求美國國務卿就台灣駐美代表處更名一事，與台灣展開協商。（圖／Taiwan in the US FB）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

美國會兩黨議員近日在聯邦參、眾議院重新提出「台灣代表處法案」（Taiwan Representative Office Act），要求美國國務卿就台灣駐美代表處更名一事，與台灣方面展開協商。

共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）10日發起參院版本法案，眾院版本法案由共和黨籍眾議員匡希恆（John Curtis）、民主黨籍眾議員巴帕斯（Chris Pappas）聯合提出。

法案指出，美國政策應在符合「台灣關係法」及六項保證下，提供台灣人民「實質上」（de facto）與其他國家同等的外交待遇，並在此政策下將駐美國「台北經濟文化代表處」（簡稱駐美處）改名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。

法案要求美國國務卿，就更名一事與駐美處展開協商。但法案提醒，不應將條文解讀成美國與中華民國（台灣）恢復邦交，或是美國在台灣國際地位一事上改變立場。

盧比歐表示，台灣是美國不可或缺的夥伴，亦是印太區域模範民主燈塔，沒有比讓駐美處改名更能表彰台灣對全球穩定貢獻的方式，更名也能更好反映駐美處的實質功能。

盧比歐說：「在中共積極恫嚇、脅迫台灣之際，美國必須清楚表明，敵對勢力沒有權利對民主國家宣稱主權。」

匡希恆呼應表示，台灣長年作為美國友人及盟友，早就應該將其「實質上的大使館」更名。他強調，美國不應忍受中國施壓，破壞台灣人民主權。

盧比歐、匡希恆及巴帕斯等人於上屆國會首次提出「台灣代表處法案」，部分條文被納入當時由民主黨籍參院外委會主席梅南德茲（Bob Menendez）主推的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act），但法案在國會今年1月屆滿前僅獲委員會通過，最後無疾而終。

事實上，部分友台議員長年推動駐美處更名，前眾議院「台灣連線」共同主席夏波（Steve Chabot）早在2003年就表態支持台灣駐美機構正名。

但由於事涉敏感，加上華府部分意見認為改名僅具象徵性意義，儘管2021年9月曾一度傳出拜登政府正在認真考慮台灣提出將駐美處改名為「台灣代表處」的請求，截至目前尚未有顯著進展。（編輯：高照芬）