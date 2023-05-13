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女友墮胎先斬後奏　22歲男掏槍爆頭「孩子的媽」

▲▼女友墮胎先斬後奏　22歲男掏槍爆頭「孩子的媽」。（圖／達拉斯警察辦公室）

▲哈羅德不滿女友墮胎，竟開槍擊斃對方。（圖／達拉斯警察辦公室）

記者王佩翊／編譯

美國德克薩斯州一名女子婚前懷孕，由於當地禁止在懷孕6周後墮胎，因此她只能到外地接受手術。然而她回來後被男友得知墮胎一事，對方竟企圖掐死她，隨後更掏槍朝女方連開多槍。警方調查後發現，嫌犯早在3月就被指控襲擊交往對象，儘管當時的資料並未明確指出受害者是死者，但曾提到被害人當時已經懷了他的孩子。

根據《美聯社》報導，德州達拉斯一名26歲女子加布里埃拉（Gabriella Gonzalez）10日和22歲男友哈羅德（Harold Thompson）在一處停車場發生爭執。男友先是掐住她的脖子，隨後開槍將她擊斃。根據現場的監視器畫面，女方先是對男友「聳聳肩」，隨後兩人便繼續往前走，嫌犯頓時怒火攻心，掏出預藏的槍枝朝女友頭部開槍。

被害人中彈後倒地，哈羅德隨後又朝女友身上開了多槍，加布里埃拉最終不幸身亡。據悉，事發當時被害人的妹妹也在現場，並且聽到了槍聲。警方獲報後循線追查，於當晚逮捕哈羅德，並將他關押在達拉斯郡監獄，不得保釋。

警方調查後發現，加布里埃拉因為懷有哈羅德的孩子，想要拿掉小孩，但是德州自2021年9月起便禁止懷孕滿6周的孕婦墮胎，於是她只能跑到其他州墮胎。事發當天，她剛從科羅拉多州動完手術回來，然而哈羅德不滿她將孩子打掉，於是便將她殺害。

警方指出，在這起槍擊案發生以前，哈羅德3月就曾被指控攻擊交往對象，且在交往過程中多次毆打女方。雖然相關文件並未明確指出受害者是加布里埃拉，但是哈羅德當時曾告訴警方，被害人懷有他的小孩。

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