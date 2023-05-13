談台海局勢「戰爭不是選項」　蔡英文：要以和平方式尋求解決之道

▲總統蔡英文與高中生對談。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（13日）出席第八屆總統與高中生面對面論壇，現場有高中生提問，若中共攻台，台灣是否有實力抗衡？蔡英文回應，台海議題並非是傳統上所說兩岸問題，而是全球性的問題，我們跟中國之間，終究是要以和平的方法尋求解決之道，過程中如何防止衝突跟戰爭發生非常重要，這是雙方共同責任。

蔡英文表示，台海穩定是區域重要安全議題，對全世界來講，更攸關全球經濟供應鏈安全問題，台海議題並非是傳統上所說兩岸問題，是全球性的問題，各方都有責任共同維護和平狀態，因為這是大家共同利益所在，挑戰在於不同想法碰撞下，如何避免軍事衝突發生，這不僅是兩岸的功課，更是全球的工作。

對於台海問題，蔡英文指出，過去都是講兩岸問題，過一陣子變成區域問題，現在已經是全球議題，這個議題牽涉範圍已經越來越廣、利害關係人越來越多，如何和平解決區域或台海安全問題，這是大家共同參與的過程，中間有很多折衝、溝通與辯論，這不僅攸關執政者，社會大眾也是參與者，這個問題確實需要全民比較大的關注。

對於學生提問，蔡英文表示，大家只是高中生，但也可以嘗試了解問題本質，如何面對問題時做很理性的判斷、有策略性的思維，並集合眾人力量尋求共同都可以接受的解決方式，這是政府要做的工作，至於非和平的解決方式，全球現在已經有共識，台海問題一定要用和平的方式解決，「戰爭不是選項」。