　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

談台海局勢「戰爭不是選項」　蔡英文：要以和平方式尋求解決之道

▲▼總統蔡英文與高中生對談。（圖／記者杜冠霖攝）

▲總統蔡英文與高中生對談。（圖／記者杜冠霖攝）

記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文今（13日）出席第八屆總統與高中生面對面論壇，現場有高中生提問，若中共攻台，台灣是否有實力抗衡？蔡英文回應，台海議題並非是傳統上所說兩岸問題，而是全球性的問題，我們跟中國之間，終究是要以和平的方法尋求解決之道，過程中如何防止衝突跟戰爭發生非常重要，這是雙方共同責任。

蔡英文表示，台海穩定是區域重要安全議題，對全世界來講，更攸關全球經濟供應鏈安全問題，台海議題並非是傳統上所說兩岸問題，是全球性的問題，各方都有責任共同維護和平狀態，因為這是大家共同利益所在，挑戰在於不同想法碰撞下，如何避免軍事衝突發生，這不僅是兩岸的功課，更是全球的工作。

對於台海問題，蔡英文指出，過去都是講兩岸問題，過一陣子變成區域問題，現在已經是全球議題，這個議題牽涉範圍已經越來越廣、利害關係人越來越多，如何和平解決區域或台海安全問題，這是大家共同參與的過程，中間有很多折衝、溝通與辯論，這不僅攸關執政者，社會大眾也是參與者，這個問題確實需要全民比較大的關注。

對於學生提問，蔡英文表示，大家只是高中生，但也可以嘗試了解問題本質，如何面對問題時做很理性的判斷、有策略性的思維，並集合眾人力量尋求共同都可以接受的解決方式，這是政府要做的工作，至於非和平的解決方式，全球現在已經有共識，台海問題一定要用和平的方式解決，「戰爭不是選項」。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
櫻花妹來台工作遭性侵！　色老闆免入獄
快訊／中國氣球現蹤馬祖　陸軍營區外拾獲殘體
製鞋龍頭寶成「越南廠」擬再裁員5700人
艾成冥誕　「王瞳準備驚喜」
79歲再當爸！勞勃狄尼洛「孩子媽」身分曝
鋒面殺進台灣！　母親節降雨熱區曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／中國氣球現蹤馬祖　陸軍營區外道路拾獲殘體

談台海局勢「戰爭不是選項」　蔡英文：要以和平方式尋求解決之道

不滿某些立委放話帶風向　陳玉珍：我問到有16藍委挺郭台銘

挺台參與WHA！德國國會今通過決議案　外交部表感謝

遭民進黨批大談判是大幻想　郭台銘：We will see

快訊／北市信義區地基坍塌現「天坑」！　北市府：10餘位住戶需安置

蔡英文：沒有後悔過選總統　藍委「這句話」自己一直記在心裡

南港工地建材掉落、工人失足墜樓亡　北市府：併案審查合格才能復工

郭台銘提一中各表下談判　 林楚茵嗆：「幻想的各表」不是真和平

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會：政府7年來一直堅持不挑釁

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

幼貓鑽引擎「台中搭到基隆」　被揪出猛吃肉泥！車主收編

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

大晚上睡覺被機車吵醒　怒用流利客家話罵人！

鄧紫棋.周杰倫夢幻聯動！合唱「黑色毛衣」　她：早知道我先化個妝XD

摩托車騎士穿過狹窄小巷　熟練轉彎展驚人平衡技巧

快訊／中國氣球現蹤馬祖　陸軍營區外道路拾獲殘體

談台海局勢「戰爭不是選項」　蔡英文：要以和平方式尋求解決之道

不滿某些立委放話帶風向　陳玉珍：我問到有16藍委挺郭台銘

挺台參與WHA！德國國會今通過決議案　外交部表感謝

遭民進黨批大談判是大幻想　郭台銘：We will see

快訊／北市信義區地基坍塌現「天坑」！　北市府：10餘位住戶需安置

蔡英文：沒有後悔過選總統　藍委「這句話」自己一直記在心裡

南港工地建材掉落、工人失足墜樓亡　北市府：併案審查合格才能復工

郭台銘提一中各表下談判　 林楚茵嗆：「幻想的各表」不是真和平

郭台銘批民進黨「挑釁對岸」　陸委會：政府7年來一直堅持不挑釁

肚痛半年！27歲女「3度被當脹氣」　醫一掃秒愣：轉移了

蔡秋鳳突脫口爆：要嫁了！　罕見親曝感情現況

澤倫斯基抵達羅馬　將會見教宗方濟各、義大利總理梅洛尼

櫻花妹來台工作遭性侵！色老闆辦公室裡逞慾　一原因免入獄

金穗獎／「AcQUA源少年」林毓家奪最佳演員！　《熱帶複眼》抱走最大獎

快訊／中國氣球現蹤馬祖　陸軍營區外道路拾獲殘體

江少慶單場10K破生涯紀錄　7局失4分讓出防禦率王

府城獅吼宮主題日7020人進場　台南球場本季第二高

製鞋龍頭寶成「越南廠」擬裁員約5700人　2月才辭退逾2000員工

超夢幻！鋼鐵人墊底到距季後賽差1步　林書豪驚呼：沒見過

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

政治熱門新聞

民調／侯友宜42％穩坐領先　郭台銘僅「2地」支持度優

國民黨徵召誰選2024總統？　沈富雄斷言：99.9999％是「他」

快訊／北市信義區現「天坑」！　北市府急安置10餘位住戶

幕後／郭台銘指「卡BNT」為哪樁？他揭台積電入局原因　3大律師成關鍵

快訊／國民黨大安區立委初選　羅智強勝出

拼國會過半！2024立委大戰　藍綠立委參選名單一次看

一身軍裝腰桿挺直　郭台銘金門舊照曝

郭台銘金門發表和平宣言！2千字全文曝

郭侯民調還在拉鋸！　他點一關鍵：很快會黃金交叉

北斗鎮長貪汙解職將入獄　妻擬回鍋代夫出征

朱立倫下周「會前會」郭台銘、侯友宜　徵召最強人選

《文創法》修正三讀　列為國家戰略產業

盧秀燕赴林淑雅豎靈區致哀　承諾究責到底

民調／47%民眾不樂見民進黨2024繼續執政　僅新北、高雄多數樂見

更多熱門

相關新聞

遭民進黨批大談判是大幻想　郭台銘：We will see

遭民進黨批大談判是大幻想　郭台銘：We will see

針對民進黨抨擊鴻海創辦人郭台銘今（13日）和平宣言中提及的兩岸談判論述是「大幻想」，郭台銘下午在松山機場賭防時，僅簡單回應，「We will see」（我們走著瞧）。

蔡英文：沒有後悔過選總統　藍委「這句話」自己一直記在心裡

蔡英文：沒有後悔過選總統　藍委「這句話」自己一直記在心裡

拼國會過半！2024立委大戰　藍綠立委參選名單一次看

拼國會過半！2024立委大戰　藍綠立委參選名單一次看

幕後／郭台銘指「卡BNT」為哪樁？他揭台積電入局原因　3大律師成關鍵

幕後／郭台銘指「卡BNT」為哪樁？他揭台積電入局原因　3大律師成關鍵

幕後／選罷法「排黑」有4大難關　黨內坦言陳水扁讓修法複雜化

幕後／選罷法「排黑」有4大難關　黨內坦言陳水扁讓修法複雜化

關鍵字：

蔡英文台海局勢民進黨台美關係國防部

讀者迴響

熱門新聞

菜鳥上班第二天果斷報案　全公司慘入獄

肇事孕婦神隱6天現身！靈堂下跪哭到發抖

挖呀挖正妹幼師爆紅「超扯真實年齡」被挖！

金鐘得主突傳離世！享年53歲

蔡天鳳遭碎屍「喪禮開放看遺容」！3D列印重建頭顱

小甜甜承認說謊！

獵人：尼斯湖水怪存在證據找到了

林依晨遭瞎傳婚變　老公友人發聲

韓女星在自宅身亡　享年30歲「現場發現遺書」

劉芒遭影射「工作難搞」黑料狂爆

日本人「突然不來台灣了」　3殘酷原因曝光！網炸鍋

他重看關鍵40秒「揭密2真相」！中捷急澄清

泌尿醫曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降31%

她一天洗10次澡　隔天竟陳屍家中

余皓然女兒韓菲休學終出道　她當眾哭了

更多

最夯影音

更多
吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了

吊臂砸軌道掛空中搖晃 工人驚喊：挫賽！死定了
林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

林淑雅父細看女兒傷口...　76行者6人7hrs完成修復

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面