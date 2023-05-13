妹子「告白警察」：願在家相夫教子　擇偶神邏輯逗笑人

▲一名女子匿名PO文，尋警察另一半貼文讓網友看傻。示意圖。（圖／翻攝自pixabay）



圖、文／鏡週刊

由於網路媒體的發達，現今不少人會透過社群媒體結識另一半，臉書粉絲專頁「告白警察」就有不少人都會以PO文方式求認識，看看能不能遇到好姻緣。昨（11日）一名女網友匿名PO文找尋另一半，怎料，文章一曝光，卻讓大票網友看傻直喊，「考試比較重要，不要拿自己人生來賭一個渺茫」。

一名女網友在臉書粉絲專頁「告白警察」匿名PO文擇偶，開頭先禮貌的向各位哥哥問好，並開始簡單介紹自己是170公分有些高的女子，家住新莊，目前正在努力考警察，並想找位警察男友一起奮鬥讀書。

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女網友話鋒一轉，透露若能結婚生子更好，並稱「我願意放棄當警察的夢想在家相夫教子。不要素食者謝謝我吃肉」，文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，不少網友紛紛表示，「翻譯蒟蒻：我不想工作，養我」「你一下要考一下又願意放棄，你這邏輯可能不要當警察比較好」「女生還是有工作比較有保障，不要靠老公」「找到之後就不會好好考了」「放心，等進去學校之後男友就會自動送上門了」。

也有警眷特別做出回應，「警察高工時，薪水也沒高到哪裡去，要怎麼相夫教子，我是警眷，結婚前也是一堆幻想可以好好當賢妻良母相夫教子，礙於生活艱難，我還是乖乖上班補貼家用，真的不要認為嫁給警察很好⋯特孤單特辛苦的」「這根本不是要靠警察吧單純只是要找一個警察讓你在家當少奶奶！」

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