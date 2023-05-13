「北斗第一家族」翻車！鎮長貪汙解職將入獄　妻擬回鍋代夫出征

記者葉國吏／綜合報導

北斗鎮鎮長李玄在涉嫌關說犯貪污案被解職、獲判一年十月徒刑、褫奪公權兩年確定，近期將入獄。根據了解，李玄全家在當地稱為「北斗第一家族」，而且李玄在儘管必須入監服刑，但1個原因讓他未來回到政壇並非不可能。

李玄在涉貪定讞被判刑1年10月，對此他親上火線回應，表示，我真的沒有愧對鄉親。擔任鎮長以來，清清白白坦坦蕩蕩的面對各種的鎮務。也沒有貪汙及圖利的心，也沒有將任何一分不法的錢放入自己口袋，圖利與便民是一線之隔，司法認為是圖利也很無奈。「妻子楊麗香當鎮長時我是個百姓，試問百姓如何圖利百姓，至今仍感到莫名其妙，這個罪判被判得很冤枉，很無辜又無奈，可是也是要面對。」

▲彰化縣北斗鎮長前鎮長李玄在。（圖／記者唐詠絮攝）



根據《自由時報》報導，李玄在一家被稱為「北斗第一家族」，父親李順銘12年前就曾當選北斗鎮長，不過後來因親友涉嫌買票，李順銘被判當選無效。不過後來推出李順銘的媳婦楊麗香出征當選。

由於李玄在當初犯案實是擔任鎮長楊麗香的服務處主任，並非公務員，不符「公務人員任用法」第28條規定，必須要「曾服公務有貪污行為」才能禁任公務員。因此李玄在出獄後，再次回到政壇並非不可能。另外，由於三個月內會辦理補選，目前被點名的人選有民進黨前縣議員江熊一楓、本屆高票落選的顏宏霖，也不排除李玄在之妻楊麗香將投入。