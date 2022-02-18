涉關說！二審判1年10月　彰化北斗鎮長恐將面臨停職

▲李玄在涉貪汙案二審改判1年10月。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣北斗鎮長2017年間遭人檢舉幫業者關說，以鎮長服務處主任頭銜，大開方便之門，要求清潔隊收受事業廢棄物，讓民眾得以入內倒廢棄物不當獲利7萬7千餘元，一審被判5年6月，昨天二審宣判改為1年10月，雖然刑期降低但恐面臨停職，但李玄在因涉及貪污圖利罪，被褫奪公權2年，恐將面臨停職的處境。

李玄在家族在地方被稱為「第一家族」，李父(李順銘)也是北斗鎮長，因涉及賄選案被高院判當選無效被解職，後來由李玄在妻子楊麗香補選連任二屆，卸任後由丈夫李玄在披掛戰袍出征，由於為人正直，獲得多數人的肯定，高票當選後，在地方建設及社會福利表現亮眼。

由於該案仍可上訴到最高法院，若李玄將面臨停職，但地方人士猜測，該案是在他未擔任鎮長時發生，不應該跟公職人員涉貪混為一談，若高院發回更審，復職的可能性很大，但明年選舉在即，李玄在面對目前雖然尚未收到判決文，但仍會上訴到底，盼司法能還他清白。

彰化縣政府對此指出，依地方制度法第78條第一項第一款規定，鄉（鎮、市）長涉嫌貪污治罪條例上之圖利罪者，須經第二審判處有期徒刑以上之刑者。由縣政府停止其職務。另依同法第82條第二項鄉（鎮、市）長停職者，由縣政府派員代理，將於收到判決書後，依地方制度法相關規定辦理後續程序。