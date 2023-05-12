涉貪停職又當選北斗鎮長！李玄在涉扮「垃圾蟲」　2度解職說話了

記者唐詠絮／彰化報導

北斗鎮鎮長李玄在，2017年間擔任鎮長服務處主任時，關說清潔隊放行讓人進入垃圾掩埋場傾倒廢棄物，經台中高分院二審將他判刑1年10月、褫奪公權2年，遭到停職，去年順利再度當選。全案上訴最高法院，確定駁回定讞，纏訟6年案宣告終結，李玄在今天下午親上火線回應表示，「清白坦蕩、絕不逃亡」。

▲彰化縣北斗鎮長李玄在。（圖／記者唐詠絮攝）

李玄在表示，我真的沒有愧對鄉親。擔任鎮長以來，清清白白坦坦蕩蕩的面對各種的鎮務。也沒有貪汙及圖利的心，也沒有將任何一分不法的錢放入自己口袋，圖利與便民是一線之隔，司法認為是圖利也很無奈。「妻子楊麗香當鎮長時我是個百姓，試問百姓如何圖利百姓，至今仍感到莫名其妙，這個罪判被判得很冤枉，很無辜又無奈，可是也是要面對。」

李玄在強調，「我做人的原則，就是遇到了就面對」，「今天我當一個鎮長，我就把我的本分做好」，我不會因為這個判決就潛逃，我會面對，也會尊重司法，這次第二次連任當選鎮長，感謝鄉親懇給他機會，相信他是的清白，認同及支持，及肯定、「我已經死而無憾」。

縣府民政處表示，尚未收到法院判決書，如有違反地方制度法第79條，「經法院判決當選無效確定或褫奪公權尚未復權者，由縣政府分別解除其職權或職務，應補選者」，依法自事實發生之日起三個月內完成補選。