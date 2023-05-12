捷運餵母乳被提醒「衣服遮好」！媽媽一聽超錯愕　國健署回應了

▲國健署表示，媽媽有在公共場所公開哺餵母乳的權利，任何人不得禁止、驅離或妨礙。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

一名施姓新手媽媽帶著5個月大的雙胞胎搭捷運，期間在位子上哺乳，沒想到竟被要求「衣服要遮好」，讓她感到十分困惑。對此，衛福部國健署回應，媽媽有在公共場所公開哺餵母乳的權利，任何人不得禁止驅離或妨礙，否則最高將開罰3萬元。

這名施姓媽媽家裡有個7歲的孩子，雙胞胎出生至今5個月大，且2胎都是親餵母乳，為了方便餵食，因此不會刻意尋找哺集乳室，有需要會隨時餵乳。

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不過施姓媽媽先前搭捷運時，因為孩子肚子餓哭鬧，於是直接在座位上餵食，沒想到竟被女乘客提醒「衣服要遮好，旁邊的人都在看妳」，讓她相當錯愕。

▼施姓媽媽在捷運上哺餵母乳，沒想到被其他乘客要求「衣服遮好」。（示意圖／記者姜國輝攝）



施姓媽媽表示，社會應該給哺乳期的媽媽更多尊重，並共同接納、支持哺育母乳，進而營造友善的哺育環境。

對此，國健署表示，我國99年立法通過「公共場所母乳哺育條例」，保障母親與嬰兒哺乳的權利，在公開場所哺餵母乳時，任何人不得禁止、驅離或妨礙，否則將會開罰6千元以上、3萬元以下的罰鍰。

國健署還說，為了方便哺乳，法規也要求較大面積的特定公共場所應設哺集乳室，也鼓勵業者自願設置，節制2022年底，全國總共有3,953處哺集乳室，而根據統計數據，有42.5％的媽媽曾用過公共場所的哺集乳室，其中百貨公司、醫療院所及交通場站是最常使用的區域，而這些媽媽也有近九成對哺集乳室的管理、環境清潔感到滿意。