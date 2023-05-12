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1死10傷記者會！中捷董座「拍拍手」　盧秀燕看不下去：有點白目

文／中央社

台中捷運事故造成1死10傷，中捷公司代理董事長林良泰在記者會喊為員工拍手鼓掌，挨批提油救火。台中市長盧秀燕今天對此表示，有點白目，市府將進行捷運全線大體檢。

台中市南屯區文心南五路、文心路口一處興富發建案，10日發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線隔音牆，最後釀1死10傷慘劇。林良泰在捷運搶通後，要中捷團隊為自己拍手鼓掌，遭網友批評「提油救火」、「冷血」。

▲中捷意外釀1死10傷，中捷董事長在記者會上喊拍手鼓掌惹議。（圖／記者鄧木卿攝）

盧秀燕今天出席烏日區全民運動館興建工程開工典禮接受媒體聯訪。對於林良泰請中捷團隊為自己拍手鼓掌，盧秀燕表示，非但不妥且有點白目，已經講過他了也要求道歉，趕工完成、即時通車要對內部人員鼓勵，可以口頭獎勵，但此行為易造成外界誤解。

盧秀燕也指出，天外飛來橫禍，在事件當中發現中捷系統設計以及人員訓練有不足之處，日後要加強改善，內部優化改革。

盧秀燕說，市府全力善後，肇事業者的9個工地，全面勒令停工，昨天稽查卻發現偷施工，市府已經開罰。還要進行中捷綠線大體檢，昨天已經啟動安檢，除了工地作業等，還有沿線高樓的附屬品，如屋頂水塔等都會檢查。

▲▼盧秀燕第一時間抵意外現場，要求工地即刻停工。（圖／盧秀燕臉書）

▲盧秀燕第一時間抵意外現場，要求工地即刻停工。（圖／盧秀燕臉書）

盧秀燕指出，中捷沿線有5處工地，有1處為市府所管，已展開檢查，另4處工地，也拜託勞動部盡快派員檢查。市府成立調查小組，除內部調查、改革，也配合行政院運安會、監察院、司法檢調調查。

關於理賠部分，盧秀燕表示，中捷已經啟動保險理賠，同時也要求肇事業者負起理賠責任，已責成法制局邀約肇事者、死傷乘客家屬，召開協商理賠程序。

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