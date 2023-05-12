收隊友晾的衣服！整齊排列「卻混入奶嘴」　人妻直呼：真的很細心

▲原PO直呼老公「很細心」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

有時候洗衣服，可能會忘記先撈一撈口袋，等洗好以後，才驚覺不妙。就有一名女網友發文表示，她日前去收衣服時，突然發現老公「很細心」，連女兒的奶嘴也一起拿去晾，讓她思考著對方是否也將奶嘴丟進洗衣機。貼文引發熱議，不少網友紛紛笑回，「小孩沒晾在上面都是小事」、「第一次當爸爸總是發生令人驚喜的事」。

女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，她日前去收老公洗好、晾好的小孩衣服，結果看著看著，就發現對方「真的很細心耶！」從圖片可見，老公將手帕、衣服、娃娃等一一夾好，且排列得相當整齊。

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不過，看到原PO貼出的另一張照片，就會發現孩子的奶嘴也被夾在上面了。對此，便有網友好奇拋問「奶嘴丟洗衣機洗？」原PO則回應「我也正在思考」。

▲老公也將奶嘴拿去晾。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

其他網友也紛紛回應，「老公長大了，會洗自己用的奶嘴，還知道要晾乾」、「怎麼沒有洗尿布」、「洗得太徹底」、「曬得真好，不過奶嘴這部分」、「神助攻、神隊友」、「還好小孩沒晾在上面」、「這奶嘴經歷了什麼」、「奶嘴表示：我當時真是害怕極了」。

不過也有網友則表示，「不說別的，你先生其實做是蠻細心的，還把衣服晾得那麼整齊！我先生晾的，只要掛在衣架上就好了」、「不錯了，我老公從來不洗不晾不收」。