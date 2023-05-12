　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

媽媽市長罵白目！中捷董座稱「最大責任在建商」　議場備詢慘遭趕

文／中央社

台中捷運事故造成1死10傷，中捷公司代理董事長林良泰要求為員工拍手鼓掌行為惹議。他今天表示，「最大的責任在建商」，備詢時則一度被要求離開議場，最後致上最深歉意。

台中市南屯區文心南五路、文心南路口興富發一處建案，10日發生吊臂掉落意外，直接砸破台中捷運綠線的隔音牆，最後釀1死10傷慘劇。林良泰要求中捷團隊為自己拍手鼓掌挨批「提油救火」「冷血」。對此，市長盧秀燕認為不妥且有點白目，要求林良泰道歉。

台中市議會今天召開交通地政業務質詢，民進黨多名市議員不滿林良泰的拍手鼓掌說。民進黨市議員謝志忠質詢指出，事發後，盧秀燕臉書（Facebook）定調為人為疏失，建商有責任。他說，事發3天，至今未看到市府團隊、中捷跟市民道歉，此事建商要負責任，中捷是否有責任。

▲▼ 台中捷運默哀。（圖／記者鄧木卿攝）

▲中捷代理董事長林良泰昨記者會上一連串行為引發爭議，今備詢時一度被要求離場。（圖／記者鄧木卿攝）

副市長黃國榮表示，中捷事故造成1死10傷，市府當然有責任。林良泰則說，「最大的責任在建商」，要做到完美、保護市民，中捷責無旁貸，中捷要負應負的責任。

謝志忠怒批，吊臂掉落軌道，出現電力異常跳電，行控中心應掌握應變，期間有黃金41秒時間，中捷卻說「致命13秒」來不及反應，推諉卸責、實在荒唐。再度要求林良泰道歉。

林良泰僅說，會負該負的責任。謝志忠當場要求林良泰退出議場，主席陳淑華也裁示離場，後因發言時間結束，林良泰未走出議場。

接著要質詢的國民黨籍市議員羅廷瑋要求林良泰留下備詢，羅廷瑋認為意外的主要肇因，建商未能兼顧施工安全，要負最大的責任，但是中捷也責無旁貸。林良泰答詢，議員說法合情合理，他願意道歉，並表示會強化月台、行控中心以及隨車人員的溝通方式。

民進黨市議員周永鴻下午質詢時，怒罵林良泰把喪事當喜事，出包當功勞，浪費黃金41秒，死了1條人命，這是官僚殺人。國民黨市議員陳政顯表示，還未釐清真相，就在拍手鼓掌，第一時間卸責，董事長、總經理漠視廣大民眾權益，丟臉丟到家。

林良泰則表示，再次重複說明，真的很遺憾，致上最深最深歉意，中捷會持續精進改善。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
LIVE／郭台銘在板橋！　造勢晚會來了
球迷議論球團介入調度　劉志威澄清：絕對不可能
快訊／最新！　中信兄弟再公布教練團異動
故意墜機！　駕駛恐關20年
「TOYOTA全新入門休旅」5月見！台灣有望國產引進
長照悲歌！照料病兒40年心力交瘁　80歲母親手殺子
彭政閔接任總教練　「恰總」背號出爐
打臉張國煒！　成田機場回覆信件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高中生拿手機溜進廁所...2女師被偷拍氣炸抓攝狼　拒和解喊重判

涉嫌賄選分遭起訴判刑　桃園里長、區代表被判「當選無效」

灌G水電擊棒虐殺小弟　櫃哥斜槓毒梟還賣假包！這招騙走貴婦469萬

快訊／國1麻豆北上詭異火燒車...車頭全毀　駕駛逃出不見了

國3草屯事故！保時捷前保桿噴飛慘毀容　貨車翻覆鐵製品散一地

涉貪停職又當選北斗鎮長！李玄在涉扮「垃圾蟲」　2度解職說話了

台灣存託憑證爭議不斷引冤獄　人權協會籲北檢＋監察院立案查辦

長照悲歌！照料病兒40年心力交瘁　80歲母認了殺子送辦畫面曝

淡水社區8樓臥室突竄火！　70消防員急赴現場…救出2大1小

男師邀女學生「不穿內褲」拍辣照…逾20人受害　金門教育處怒了

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

中捷公布影像

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸　乘客嚇壞趴地(更)

神反應！女乘客見異狀不上車　機警外師中捷車廂內倒臥護頭

李光洙遭劉在錫拷問：幹嘛逼我　金宇彬拿手機「秒掛電話」XD

67歲嬤打《魔獸世界》副本！　教人拉怪躲招還會嘴隊友XD

高中生拿手機溜進廁所...2女師被偷拍氣炸抓攝狼　拒和解喊重判

涉嫌賄選分遭起訴判刑　桃園里長、區代表被判「當選無效」

灌G水電擊棒虐殺小弟　櫃哥斜槓毒梟還賣假包！這招騙走貴婦469萬

快訊／國1麻豆北上詭異火燒車...車頭全毀　駕駛逃出不見了

國3草屯事故！保時捷前保桿噴飛慘毀容　貨車翻覆鐵製品散一地

涉貪停職又當選北斗鎮長！李玄在涉扮「垃圾蟲」　2度解職說話了

台灣存託憑證爭議不斷引冤獄　人權協會籲北檢＋監察院立案查辦

長照悲歌！照料病兒40年心力交瘁　80歲母認了殺子送辦畫面曝

淡水社區8樓臥室突竄火！　70消防員急赴現場…救出2大1小

男師邀女學生「不穿內褲」拍辣照…逾20人受害　金門教育處怒了

江蕙封麥後驚喜「獻聲」！　方文琳曝二姐近況：很享受一個人生活

雲朗線上旅展開跑！住宿券2200起住全台飯店　餐券下殺51折

大阪公廁遭反鎖！　日警破門驚見大垃圾袋內「塞成年男屍」

消防爸假日值勤衝命案現場　滅完火發現死者是「21歲女兒」心碎

攜手雲林縣府推「智慧補充站」　台塑：年減碳28座大安森林公園

高中生拿手機溜進廁所...2女師被偷拍氣炸抓攝狼　拒和解喊重判

涉嫌賄選分遭起訴判刑　桃園里長、區代表被判「當選無效」

彭政閔轉成總教練約　劉志威：會跟林威助談後續工作

LIVE／「為台為民」第4場來了　郭台銘造勢晚會板橋登場

高溫42度！她狂喊熱「一天洗10次澡」　隔天竟陳屍家中

17歲男「被煞到」搭訕2女　遭拒竟勾脖想直接帶走

社會熱門新聞

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

母照顧重病兒40年　疑膠帶封口鼻殺人

心碎母親節…女童媽聽「妹妹走了」崩潰：我要她回來

即／鐵板從天而降砸死工廠員工

花7hrs修復！76行者曝「林淑雅父見傷口反應」

即／台大學生宿舍驚傳墜樓！　現場封鎖調查中

25歲美豔人妻色誘仙人跳　他一摩鐵慘被打斷腿

即／台大宿舍墜樓！　26歲女學生宣告不治

長髮妹被當街壓地狂毆！原因曝光

沒室友！陳致中入獄第一晚吃睡正常

台大生拍照檢舉違停　遭運將尾隨扯下車

更多熱門

相關新聞

中捷系統和人員訓練不足　盧秀燕啟動4大措施

中捷系統和人員訓練不足　盧秀燕啟動4大措施

台中捷運10日因鄰近建築工地吊臂從30樓墜下砸中車廂，造成1死10傷的悲劇。今(12)日台中市長盧秀燕接受媒體聯訪時表示，中捷系統及人員訓練確實有不足，同時啟動4大措施，全力善後。

花7hrs修復！76行者曝「林淑雅父見傷口反應」

花7hrs修復！76行者曝「林淑雅父見傷口反應」

中捷董座「拍拍手」　盧秀燕轟：有點白目

中捷董座「拍拍手」　盧秀燕轟：有點白目

議會質詢中捷認SOP有改善空間

議會質詢中捷認SOP有改善空間

拍手鼓掌惹議　林良泰：不覺得中捷付出很大嗎

拍手鼓掌惹議　林良泰：不覺得中捷付出很大嗎

關鍵字：

台中中捷吊臂捷運中捷意外鼓掌林良泰

讀者迴響

熱門新聞

林依晨傳「協議離婚中」！　8年婚姻告急經紀人回應了

今天媽祖生日！4生肖運勢超旺

病患指數全正常！護理師一句「怪怪的」　醫：重症了

AV界傳奇！她入行15年拍2500部片不脫衣

女星玩德州撲克成「決賽桌唯一女生」！

中捷最新視角曝！　工人驚喊：挫賽！死定了

2.5公噸鐵板掉落奪命！新北掛吊員成人肉夾心慘死

第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

求子14年終於懷雙胞胎　女產下人魚寶寶

董座「請全場鼓掌」遭抨擊　中捷澄清道歉

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

天后闆妹曝切割王思佳真相！

冷氣舒眠鍵按了差在哪？專家曝超強功能

最疼老婆的3星座男！Top 1浪漫又體貼

母照顧重病兒40年　疑膠帶封口鼻殺人

更多

最夯影音

更多
中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀

中捷還原「奪命1分鐘」　記者會前全體員工默哀
車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

小球迷便當遭「界外球擊落」　球團直接1換3...主播：水啦

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

謝忻決裂小甜甜：不想再有交集！　認關冷氣狗亡「她說整天開很貴」

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

《金師傅3》看韓石圭收拾屁孩！　安孝燮、李聖經熱戀抱緊緊

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面