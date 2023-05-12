攜手雲林縣府推「智慧補充站」　台塑：年減碳28座大安森林公園

▲台塑生醫攜手雲林打造減碳環境。（圖／記者蔡佩旻翻攝，以下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今年啟動減碳生活行動年，今(12)日上午攜手台塑集團於縣府親民大廳舉辦「淨零綠生活，雲林購乾淨」記者會，透過「智慧補充站」的巧思，由縣長張麗善、台塑生醫董事長王瑞瑜邀請全民一起來實踐淨零綠生活，台塑生醫目標在全台設1,200站，每年減碳量將達1,706 公噸、超過28座大安森林公園，以實際行動守護環境。

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張麗善致詞時表示，雲林縣於2020年啟動聯合國永續發展指標SDGs，23個局處陸續結合SDGs17項目標推動各項政策；更在2021年成立「因應氣候變遷專案辦公室」，致力於推動雲林減碳及產業轉型；而在今（2023）年訂定為「減碳生活行動年」，鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂、購等日常生活各面向選擇較低碳生活方式，共同達到「淨零綠生活」目標。

張麗善說，除了縣府各局處積極推動淨零綠生活的理念與行動外，縣府也結企業之量能，今天就攜手台塑生醫，透過洗衣精洗潔精的智慧補充站設立，鼓勵民眾捨棄一次性容器，自備回收的空瓶來購買高品質清潔劑，既省荷包，也減塑，一舉數得，這好消息跟大家分享，也請大家宣傳，一起來愛護環境保護地球。

王瑞瑜表示，台塑企業各公司長期在個別專業領域以最大 努力落實節能減碳工作，而台塑生醫發展生技醫學、美容保養 及清潔用品等事業，與人的生活最為息息相關，因此希望透過 智慧補充站翻轉以往的傳統消費模式，鼓勵民眾回收瓶器、循環 再利用，藉此減少一次性包裝，在日常生活中落實環保行動。

王瑞瑜指出，台塑生醫不到兩年就在全台建置332台智慧 補充站，而且還在持續增加當中，預計至少要設1,200台，換算每年可減少864萬支包裝瓶，累積高度相當於4,252座台北101 大樓；此外每年減碳量高達1,706公噸，超過28座大安森林公園的碳吸收量，這代表每個民眾只要隨手自備瓶器購買洗衣精、 洗潔精，長期累積下來就能帶來巨大的減碳功效。