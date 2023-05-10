斗六市國小藝文展演暨親子野餐日　5／20膨鼠森林公園登場

▲5月20日在膨鼠公園的斗六市國小藝文展演暨親子野餐日，將由13所小學學生帶來樂器演奏、舞蹈、武術等表演。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今年度斗六市國小藝文展演暨親子野餐日將於5月20日在膨鼠森林公園熱鬧登場，屆時將由斗六市13所小學學童輪番上陣，帶來25個精彩的表演節目，展現多元的藝文教育成果，現場還有市集園遊會，斗六市公所表示，歡迎市民朋友攜家帶眷，一起來膨鼠森林公園野餐看表演。

斗六市公所說明，國小藝文展演的部分將由石榴國小以「傳統布袋戲-李哪吒再弄東海」揭開序幕，石榴國小傳承布袋戲文化多年，更曾連續5年獲雲林台灣國際偶戲節小金掌獎，此次擔任開場表演，令人期待；緊接著由梅林國小等12所國小輪番上場，帶來樂器演奏、舞蹈、武術等表演，精彩可期。

藝文展演除了有精彩的表演以外，更搭配市集園遊會及趣味闖關遊戲讓所有市民朋友與遊客都可以參加，市民朋友可以在假日午後，帶著家人朋友到膨鼠森林公園野餐，享用在地美食同時欣賞斗六市的藝文教育培育成果，度過美好的假日時光。

斗六市長林聖爵表示，斗六市藝文教育在各校的共同努力推動下蓬勃發展，2022年首次舉辦國小藝文嘉年華及得到熱烈好評及廣大迴響，因此今年再度號召轄內13所國小共同辦理，參與活動的師生預計將近700人，期待透過每年一度的藝文展演活動，整合各校藝文教育並藉由相互交流激發創意，增進師生互動並鼓勵學生展現自我、提升自信，歡迎市民朋友攜家帶眷共襄盛舉，一同參加這場藝文饗宴。

▲斗六市公所說明活動當天還有市集園遊會及趣味闖關遊戲，市民朋友可以帶著家人朋友到膨鼠森林公園野餐，度過美好的假日時光。（圖／記者蔡佩旻翻攝）