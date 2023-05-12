雙槍毒鴛鴦爽開BMW！被逮想撞偵防車　租屋處宛如「小型兵工廠」

記者蔡佩旻／雲林報導
雲林縣警方接獲線報，一名陳姓男子經常交易毒品，日前警方循線逮人，陳男與女友竟還想衝撞偵防車，所幸警方前後包抄、分進夾擊，成功將人逮回，並起獲海洛因、安非他命、改造手槍等物，前往陳男租屋處更發現屋內宛如小型兵工廠，訊後將人移送雲林地檢署偵辦。
▲雲林警方抓獲雙槍毒鴛鴦。（圖／記者蔡佩旻翻攝，下同）
雲林縣警方日前接獲線報，陳姓男子經常攜槍在轄區交易毒品，經多日積極佈線、掌握其使用之車輛後，旋即報請雲林地檢署葉喬鈞檢察官指揮偵辦。警方掌握陳嫌外出時機後，由偵查隊隊長郭建宏率隊上同仁進行追緝，跟追至大埤鄉時，通知斗南分局同仁合力進行查緝，經地形分析研判後，立即決定前後包抄、分進夾擊，終於將企圖衝撞偵防車的亡命鴛鴦緝獲到案。
警方於車內起獲改造手槍2把、子彈39顆、彈頭7顆、彈殼15顆、底火皿1包、槍管6支、毒品海洛因21包毛重10.43公克、安非他命11包毛重28.6公克、智慧型手機5支、新台幣12萬3100元等證物。
警方將犯嫌帶回租屋處，赫然發現屋內宛如小型兵工廠，清查之後發現屋內有改造槍械之工具、切臺1臺、電鑽1組、車床1臺、裁切器1組、改槍工具1批及海洛因之壓模器3組等改造工具。
訊後犯嫌對於所涉犯行坦承不諱，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條移請雲林地方檢察署偵辦，並經雲林地方法院法官裁定羈押。
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