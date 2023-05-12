雙槍毒鴛鴦爽開BMW！被逮想撞偵防車　租屋處宛如「小型兵工廠」

金門驚傳「狼師」！有家長控訴，金門縣某國中一名男師多年來陸續邀約熱舞社女學生拍照，並要求換穿清涼服裝拍辣照，甚至還要求再毫無安全更衣環境的教室裡，以美觀為由要求女學生「不穿內褲」換上辣裝拍照，事後學生感到心理不適，向班導反映後全案才因此曝光。據悉，連同已畢業學生及在校生已逾20多人受害，有家長忍無可忍怒告該名老師涉嫌「性剝削」，全案警方已介入調查中。