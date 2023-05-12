快訊／國1麻豆北上詭異火燒車...車頭全毀　駕駛逃出不見了

記者林悅／台南報導

國1台南麻豆北上302.5公里，12日下午3時50分許傳火燒車事件，台南市消防局出動麻豆消防分隊2車5人前往搶救，消防人員到場發現自小客車起火，馬上接駁水帶射水，迅速撲滅火勢，但該車頭部分已燒燬，幸無人員傷亡。但讓消防人員不解的是，該車駕駛人自行逃生後，卻逃離現場不見蹤影，全案正由國道警察第四大隊警方調查中。

▲國1台南麻豆北上302.5公里，12日下午3時50分許傳火燒車事件，消防人員迅速滅火，惟該車駕駛人自行逃生後，卻逃離現場不見蹤影。（圖／民眾提供，下同）