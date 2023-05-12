台南大專學生公部門暑期工讀釋出100職缺　20日採現場報名面試

▲台南市勞工局2023年「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，釋出100個暑期工讀職缺。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為打造台南市長黃偉哲「希望家園」施政願景，促進青年就業，勞工局2023年「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，釋出100個暑期工讀職缺，提供在學學生累積公部門職場經驗，於5月20日上午9時至11時30分在善化區文康育樂中心辦理公開招募面試，歡迎設籍台南市並就讀國內之大專院校在學青年踴躍參加面試。

本次暑期工讀計有工務局、文化局、勞工局、衛生局、客家事務委員會、安平區公所、山上區公所、仁德區公所、南區區公所、佳里區公所、七股區公所、西港區公所、六甲區公所、歸仁區公所、後壁區公所、新營區公所、鹽水區公所、楠西區公所、東山區公所、大內區公所等20個機關單位提出29支專案計畫，整合市府各局處釋出100個工讀名額，工讀期間為7月3日至8月31日。

勞工局王鑫基局長表示「公部門暑期工讀計畫」是由市府各局處提出特色用人計畫，內容包含社區營造、文化推廣、策畫展覽、文創推展、圖書推廣、觀光行銷、勞工法令權益宣導、地方文化等台南在地特色主題，透過青年的創意及活力化為政府有效的政策宣導與執行；另為累積學生職場工作經驗，在工讀期間亦會舉辦「職場安全、簡報製作及職業適性」等課程，讓學生能提前瞭解職場安全的重要性、提升簡報製作行銷能力，同時也能瞭解自己的職涯方向，提升青年未來尋職的工作職能。王鑫基說藉由市府辦理公部門暑期工讀計畫，提供在學青年一個「做中學、學中做」的職場學習場域，並累積青年職場工作經驗，以增進未來就業的適應性和競爭力。

勞工局職訓就服中心提醒本次公部門暑期工讀招募將於5月20日週六上午9時起至11時30分結束，採現場報名、面試；同時須注意自2013年(含)起曾獲本計畫進用者不得再次報名參加，報名時僅得擇一職缺（應徵代碼）報名，重複報名者取消資格，建議應試者可提前下載簡章、選定職缺。本次公部門暑期工讀報名資格為設籍台南市且自2013年(含)起未獲本計畫進用，並就讀國內各大學（專）院校以上在學之1年級以上學生（含四年制技術學院）、2年制技術學院或二年制專科學校（1年級升2年級）、五專須為4年級學生（4年級升5年級）及研究所1年級、2年級之在學學生，且不含大學（專）延畢生、應屆考上大專校院、應屆畢業生、假日進修部學生、夜校生及空中大學學生，歡迎符合資格學生踴躍參加面試，洽詢電話：06-6330820。報名簡章已公告於下列網站提供查詢：

臺南市政府勞工局職訓就服中心網站首頁「最新消息」：

https://job.tainan.gov.tw/

臺南市政府勞工局網站左方「最新消息」：

https://web.tainan.gov.tw/labor/

臺南市政府全球資訊網「機關新聞」

https://www.tainan.gov.tw/Default.aspx