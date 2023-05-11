行政院「打詐專案辦公室」　5月底成立

▲行政院代理發言人羅秉成。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

政府近年積極向詐騙宣戰，日前提出精進版的「打詐行動綱領1.5版」，透過法制面、技術面進一步封堵詐騙嫌犯接觸到民眾的可能。為了統合從中央到地方的各部會與縣市政府，行政院代理法言人羅秉成說，已照會內政部、法務部、數發部、金管會、NCC等5個部會，進行相關的行政跟法規作業，「打詐專案辦公室」應該在月底前可以成立。

羅秉成說，行政院提出打詐行動綱領1.5版，在法律面有打詐5法、技術面有4個面向執行，例如攔阻偽冒電話正在執行中，在幾天內就攔阻幾十萬通，這就是減少接觸最好的做法之一。

除了法律面跟技術面外，羅秉成提到，組織面強化也是必要的，除了高檢署成立打詐督導中心外，警政署的打詐中心也要設北、中、南工作站；調查局以前在打詐部分參與較少，這次為了強化執行懲詐面向，調查局量能也提升，特別針對投資詐欺。

羅秉成說，這團隊等於透過中央和地方合作強化，因為跨部會共同合作進行，所以需要一個院級的專責辦公室，「院長在院會指示要規劃成立行政院院級的打詐專案辦公室，照會內政部、法務部、數發部、金管會、NCC等5個部會加入，已經在做相關的行政跟法規作業中，應該在月底前可以成立」。

羅秉成說，團隊會在院級的打詐專案辦公室底下，發揮4個面向、20個部會左右的統合協調力量，有相關問題或需要院解決的，可以即時反映跟處理。

羅秉成指出，如果「打詐5法」這會期能通過，相關人員組織都就位，加上這一波又一波持續打擊詐騙集團，上游清源、下游積極打詐，兩方都做好的話會產生良性循環，有助於緩解或是抑制詐騙行為，「下半年是關鍵期」，院級需要有專責單位統合各部會的力量。

▼政院5部會組成的「打詐專案辦公室」，可望5月底前成立。（圖／行政院提供，下同）