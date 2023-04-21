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觀光局首邀泰男神Boy代言觀光　訪台4天喊「在台灣什麼都對了」

▲▼觀光局邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(小名Boy)擔任台灣觀光代言人。（圖／觀光局）

▲觀光局邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(小名Boy)擔任台灣觀光代言人。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

交通部今年力拼600萬國際旅客來台，不過兩岸對開放中國客來台仍卡關，觀光局搶客火力全開，首度對泰國市場啟用代言人，邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(Pakorn Chatborirak，小名Boy) 擔任觀光代言人並拍宣傳影片，向泰國民眾宣布「All is just right in Taiwan」(在台灣，什麼都對了)。

觀光局表示，泰國為台灣觀光重點市場，疫情前(108年)有41.3萬人次來台觀光，其中以20至39歲之女性白領上班族占多數。疫後泰國市場穩定復甦，今(112)年1至2月來台旅客數達4.5萬人次，已恢復疫情前同期8成水準。為積極爭取泰國旅客來台觀光，觀光局已鎖定來台重點目標客群展開全新名人代言公關宣傳計畫。

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帕貢·查博里拉為泰國兩大無線電視台之一的第3台(Channnel 3)當家男主角，2008年出道至今演出多部電視劇及電影，多次獲最受歡迎演員、最佳男主角獎項。除精湛演技外，私下也相當幽默活潑，與家人感情極好，常在社群與粉絲親切互動，親民作風讓帕貢·查博里拉在IG擁有超過970萬的粉絲追蹤，粉絲年齡層有8成5落在18至44歲間，7成為女性，符合觀光局泰國市場目標客群。

▲▼觀光局邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(小名Boy)擔任台灣觀光代言人。（圖／觀光局）

▲觀光局邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(小名Boy)擔任台灣觀光代言人。（圖／觀光局）

觀光局表示，帕貢·查博里拉擔任代言人第一項任務，便是來台拍攝全新宣傳影片，在緊湊拍攝行程中，觀光局國際組副組長黃怡平也驚喜探班，送上觀光局吉祥物-喔熊組長頸枕以及台灣特色伴手禮。

此趟4天3夜行程，帕貢·查博里拉走訪14處台灣旅遊勝地，體驗阿里山小火車與森林步道、日月潭自行車道、大甲鎮瀾宮、泰安溫泉、新竹湖口老街、熱炒店與米其林美食等，觀光局表示，影片以「All is just right in Taiwan」為核心，融合Just Fun (好玩)、Just Eat(好吃)、Just Shopping(好買)與Just Feel(好感動)四大主題，傳遞「來台灣，什麼都對了」的台灣旅遊多元及豐富性。

▲▼觀光局邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(小名Boy)擔任台灣觀光代言人。（圖／觀光局）

▲觀光局邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(小名Boy)擔任台灣觀光代言人。（圖／觀光局）

帕貢·查博里拉也指出，過去曾來台旅遊2次，對台灣美食、美景與熱情友善的人民印象極佳。此次感受更多台灣的不同面向，不論是多元的自然景觀資源、虔誠的參拜儀式或台式乾杯文化，真的是「在台灣，什麼都對了」，非常期待能透過影片將更多台灣新景點介紹給喜愛他的泰國民眾。

觀光局表示，宣傳影片於6月於泰國曼谷首映，正式向所有泰國民眾推介影片，未來也將透過泰國電視廣告、戶外電子看板、YouTube網路廣告等通路強力放送。後續將展開包括台灣展銷會與泰國旅展代言人見面會、出版專屬旅遊手冊、網紅踩線口碑行銷等宣傳計畫，藉帕貢·查博里拉高人氣與極具辨識度的個人風格，全力搶攻泰國旅客來台觀光。

▼觀光局邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(小名Boy)擔任台灣觀光代言人。（圖／觀光局）

▲▼觀光局邀請泰國電視劇男神帕貢·查博里拉(小名Boy)擔任台灣觀光代言人。（圖／觀光局）

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