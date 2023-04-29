「遊台灣金福氣」！5／1起送5千消費金　200名國際旅客搶先體驗

▲國際旅客來台可抽5千元消費金。（圖／觀光局）

記者李姿慧／台北報導

為力拼今年600萬國際旅客來台，交通部長王國材今(29日)在桃園機場宣布「遊台灣金福氣- Taiwan the Lucky Land」活動5月1日中午12時開跑，國際自由行來台旅客有機會抽中5千元消費金，總計50萬份，今示範自由行國外觀光客抽獎，200人搶先體驗，其中20人提早拿到5千消費金直呼「驚喜」。

為加速吸引國際觀光客來台，交通部觀光局推出「遊台灣金福氣 Taiwan the Lucky Land--自由行旅客來台消費金抽獎」，國際自由行旅客持非中華民國之護照入境台灣，於航班表定抵台灣日之1至7天前至活動網站（5000.taiwan.net.tw）登錄申請抽獎資料，入境台灣即有機會抽中5千元消費金，消費金可選擇「電子票證」或「住宿折抵優惠券」，希望帶動國際旅客來台消費，增加觀光乘數效應。

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交通部長王國材今也前往桃園機場宣布5月1日中午啟動開活動，並示範自由行旅客抽獎情形，邀請今下午1點前入境國際旅客參加，有200名國外觀光客今搶先體驗，其中20人驚喜抽中，王國材則親自頒給抽中5千元消費金國際旅客，旅客有來自法國、加拿大、韓國、香港等，對於這份意外的禮物驚喜不已，將善用消費金體驗台灣食宿遊購行。

▲國際旅客來台可抽5千元消費金。（圖／觀光局）

王國材致詞時表示，昨天(28日)國外觀光客來台已經達到155萬人次，往今年600萬目標邁進一步，機場每天都有非常多國外觀光客陸續進來，疫情期間也整頓了很多台灣景點，旅行業遊程優惠和服務皆提升，最重要的是，經過3年疫情，台灣已經準備好要迎接國際觀光客。

王國材指出，國際旅客來台自由行，將有5千元消費金可抽獎，可能是電子票證，也可能是住宿折價券，抽獎後就可到櫃檯領取5千消費金，這5千元可以留在台灣做更多消費，不管電子票證或住宿券。

王國材強調，台灣有好山好水，也有多元文化，有268座3千公尺以上高山，還有海洋環繞，很多都是國際型景點，過去觀光局已把6大國際魅力景區重建，也跟地方政府合作將地方景點翻新，歡迎國際觀光客來台，交通部跟觀光局將與所有業者一起努力，現在正是台灣觀光起飛的時候，交通部也會協助業者一起往前，讓台灣成為世界上最重要一個觀光國家。

▲國際旅客來台可抽5千元消費金。（圖／觀光局）

王國材會後受訪時也表示，目前5千元消費金有50萬份，未來將視情況，如果消費金是促進觀光客來台主要因素，將會想辦法找其他財源支持，目前透過外館、僑委會系統、觀光局駐外單位等一起來行銷，讓全世界知道台灣有這樣的優惠，除目標今年底前達到600萬國際旅客外，明年將回到疫情前1200萬國際旅客水準，政府民間一起努力，把觀光客找回來。

觀光局則表示，除自由行旅客抽消費金活動外，為鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊，觀光局依團體人數及在台天數提供5千元到5萬元獎助金之申請。另也重啟深受過境旅客喜愛的過境半日遊，自5月1日開始接受預訂。另為宣傳疫後台灣觀光新印象，觀光局已完成6支全新觀光主題影片「SHOW @ TAIWAN」，首波釋出生態、浪漫、購物等三大主題，後續將推出美食、文化及樂活等主題，要達成今年來台600萬人次目標。