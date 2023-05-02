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高雄延長國旅團體補助至10／31　遊「原民3區」加碼1000元

▲茂林區多納高吊橋號稱東南亞最高的吊橋。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲茂林區多納高吊橋號稱東南亞最高的吊橋。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局於2022年9月推出「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」廣受好評，為延續這波國旅熱潮，高雄市長陳其邁宣布，延長此計畫出團日至2023年10月31日止，並額外新增「原民旅遊」主題，即日起至2023年6月30日止，旅行社帶團至高雄3個原民區域指定景點，即加碼補助1000元，即每團最高補助6000元。

高雄市政府於去年推出國旅團補方案，吸引全國各縣市旅行社已組織超過500團、送客逾1萬7000人來高雄觀光旅遊，為高雄帶來豐沛觀光產值。

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▲展示布農族及拉阿魯哇族文物的桃源區原住民文物館。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲展示布農族及拉阿魯哇族文物的桃源區原住民文物館。（圖／記者許宥孺翻攝）

市長陳其邁表示，高雄是全國唯一有16族原住民族的城市，族群相當多元，例如布農族、魯凱族、卡那卡那富、拉阿魯哇等原住民族，分居茂林、那瑪夏及桃源三大原鄉，是高雄豐富文化資產，不但充滿濃厚的原住民族人文風情及豐富的自然生態資源，各地區皆保有其獨創特色，也是觀光推廣優勢。因此，國旅團補計畫特地增加原民旅遊專案，鼓勵全國旅行社送客至原鄉，體驗高雄部落文化的原汁原味。

▲觀光局運用原住民鮮明色彩及融合營火蟲等具部落代表性的圖騰意象所打照的達卡努瓦。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲觀光局運用原住民鮮明色彩及融合營火蟲等具部落代表性的圖騰意象所打照的達卡努瓦。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局長高閔琳說明，國內旅行社只要組團15人（含）以上團體、安排2天1夜以上行程至高雄旅遊，並住宿高雄合法旅宿業，即可依「2022高雄國內旅遊團體補助計畫」申請補助1晚住宿費，平日（週日至週四）住宿每團補助5000元，假日（週五、週六及國定假日）住宿每團補助4000元，計畫已延長出團日期至今年10月31日止、受理時間至今年12月15日止（或預算用罄）。

高閔琳表示，此次新增「原民旅遊」主題，旅行社只要於5月1日至6月30日期間，組團至高雄原民山區（那瑪夏區、桃源區及茂林區三擇一）造訪具原住民文化指定景點，則加碼多補助1000元，即平日補助6000元、假日補助5000元。

▲莊嚴平靜的妙崇寺，有山中的佛教美術館之美稱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲莊嚴平靜的妙崇寺，有山中的佛教美術館之美稱。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲有五百尊羅漢的諦願寺。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲有五百尊羅漢的諦願寺。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局提醒，旅行社若要申請國旅團體「原民旅遊」補助，需送團至具有原民文化色彩的景點（原住民部落或具有明顯可被識別的原住民圖騰或字樣景點），例如建山部落、萬山部落、達卡努瓦部落、桃源區原住民文化館、多納高吊橋、達卡努瓦里部落願景屋等，至於茂林國家風景區、茂林龍頭山、蛇頭山與龜形山、新威森林公園、藤枝森林遊樂區、紫蝶幽谷、情人谷瀑布等，則視為一般觀光景點，僅可申請一般版補助，詳情請上高雄旅遊網查詢。

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