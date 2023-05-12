PK閰王15天！聯華惡火9死13傷　他2度斷氣後「活著回家了」

▲魏男經員榮醫院治療已健康出院，總院長張克士前往關懷。（圖／員榮醫院提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

聯華食品彰化廠4月25日清晨發生嚴重火警，導致9死13傷的慘劇，死者之中除了5名的台籍員工，還有4名從菲律賓離鄉來台打拼的菲籍人士，而送往員榮醫療體系醫院救治的3名患者中，其中1名62歲魏男有多重慢性病，到院時已無呼吸心跳，兩度徘徊鬼門關前，住院15天已在日前出院返家。

院方表示，送到員榮醫院的魏男、張女及黃姓女移工 三名患者都吸入過多的一氧化碳，會導致永久神經系統損傷或死亡，三人都接受高壓氧治療，增加血液中氧氣含量，並修復受損的神經細胞，預防日後併發症。

由於魏男有三高、糖尿病、腎臟也不好，心臟還裝了兩根支架。同事告知，他從火場被救出時，已無呼吸心跳，現場救回後，送醫途中又失去呼吸心跳，情況十分危急，救護車還在路邊暫停，連司機都跳下車加入搶救，送到員榮時心跳已停止。

副院長涂川洲指出，在接獲消防局通報後，院方隨即啟動急救團隊待命，當患者一送到醫院，急診人員即依病患情況給予正確急救，魏男無法呼吸，隨即插管，給予氧氣，並投藥預防氣管腫脹及肺部感染。因血液中一氧化碳濃度高，也隨即安排高壓氧治療，在病況穩定後，也安排身心科醫師，針對「創傷後症候群」予以關懷與治療。

總院長張克士得知魏男在脫離險境後，兩度前往關心探視，祝福浴火重生，並深受感動，內心也充滿感恩。感動於生命的堅韌與可貴，也感恩全體醫療團隊的努力，同時勉勵同仁，要有奮力救人、視病猶親的精神。