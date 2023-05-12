郭台銘今晚辦「阿銘之友會」　藍營議員林金結參加

▲林金結將出席板橋「阿銘之友會」。（圖／林金結提供）



記者崔至雲／新北報導

鴻海創辦人郭台銘近期舉辦4場造勢活動，最後一場今（12）日晚上6點將在新北市板橋第二體育場舉行，外界關注藍營有誰會參加。新北市議員林金結表示，「他與郭董同是關公好兄弟」，今天阿銘之友會舉辦活動，他當然要來參與相挺，回報郭當年的支持他的議員選舉。

郭台銘日前在高雄、屏東、台中都辦造勢活動，每場都達萬人以上參加，不過外界好奇，藍營會有誰參加？林金結表示，2014年他競選新北市第二屆議員選舉，在大環境艱困的情形下，郭台銘站台力挺，為國民黨新北市保留一席議員，也是他連任三任議員的開始。「一張票一世情，今天阿銘之友會舉辦活動，金結當然也要來參與相挺，回報郭董當年的支持」。

林金結也提到，他與郭是關公好兄弟，他也是土城順聖宮前主委、與郭台銘、現任主委盧嘉辰前立委都是關公好兄弟，郭是藍軍的資產，他對台灣憂心忡忡，關心台灣的安危，想為台灣人民謀求福利與未來，大家都有共識要「下架民進黨，守護中華民國」。

林金結補充，2024是戰爭與和平的選擇，他與新北市長侯友宜、郭台銘都希望「要和平，免戰爭，孩子不上戰場，守護中華民國，下架民進黨」，郭與侯都有龐大的支持者與民意基礎，都是全台人民殷殷期盼的領袖人選，最終不管誰代表國民黨擔任總統候選人，唯有團結，相互需要就能勝選。林金結認為「郭侯合體，如虎添翼，下架民進黨才容易」。

