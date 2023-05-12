郭台銘深夜來拜訪　柯文哲：表達善意沒談郭柯配、立委

記者陳家祥／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近來積極爭取代表國民黨參選2024總統，傳出在10日晚間悄悄拜會民眾黨主席柯文哲。對此，柯文哲12日受訪證實，但2人沒有談到「郭柯配」、立委合作等，主要是交換一些意見，「當然我們是爭取所有人支持，就這樣」，人家問、人家要來找，也不會拒絕人家。

針對傳出在10日晚間與郭台銘碰面，柯文哲說，知道郭董最近都有在到處請益，「他說晚上10點要到我家來，本來我們也不能拒絕嘛，就讓他來了」；至於談什麼，柯直言，其實很晚了，沒談什麼太多事情，主要交換一些意見，「我還問他說，國民黨徵召到底比賽規則是什麼，我說你都不知道比賽規則還去跟人家參加比賽，到最後結果出來你們要怎麼決定？」

媒體追問，有沒有談到立委？柯文哲否認，「因為是這樣，其實那天很晚了，他大概只是表達一個善意，就這樣，所以沒特別再講什麼」。柯還笑說，只有他跟郭2人在談，「我還跟陳佩琪說妳不用聽、去休息」。

柯文哲說，郭台銘有先傳簡訊說希望哪天來拜訪，「我就跟他說，我行程排到10點了，所以只好10點以後見面」；至於外界關注的郭柯合作，柯說，「我還跟他講說你們自己會出線、不出線都不知道了，這些什麼XX配、立委什麼都沒談到」。

柯文哲表示，郭台銘有說 會盡量去爭取國民黨的支持，「我跟他講說，你連比賽規則都不知道，還去跟人家參加比賽？」而郭是否有表達，若最後未能代表國民黨出線的下一步？柯說，這他沒辦法替郭回答，「談話內容簡單可以講，10分鐘也可以講很多話，不需要把每句都原文轉播啦，不需要」。

媒體追問，若最終國民黨出線的並非郭台銘，是否會尋求合作？柯文哲說，本來就認識郭，特別是當時為了高虹安事情也有私底下談過幾次，「當然我們是爭取所有人支持，就這樣」，人家問、人家要來找，也不會拒絕人家。

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）