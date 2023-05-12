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鋒面明晚殺到！母親節全台補水　劇烈梅雨時間出爐

▲▼下雨,台中,車流,雨,晚上,夜雨,地面,馬路,濕,水漬,燈光,雙黃線。（圖／記者許權毅攝）

▲今年第二波梅雨鋒面周六晚間殺到。（圖／記者許權毅攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲系東移影響，今(12日)水氣略增，局部有雨，梅雨季第二波鋒面周六(13日)深夜抵達，周日(14日)通過台灣上空，各地都有降雨機會，下波鋒面將在下周四、周五(18-19日)接力；今年首次夏季西南季風將在下周一(15日)進入南海，邁入台灣梅雨環境，不過劇烈梅雨出現在5月下旬機會較高。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，受華南雲系東移影響，今天(12日)清晨各地雲量偏多，有些地方有零星降雨，不論雲層厚度或水氣量有比昨天再增多些，今天各地可能有些局部零星下雨機會，不過雨勢不大，山區因為地形作用，下雨機會比平地要來得高。溫度方面有些悶熱，北部、東半部白天高溫26到28度，中部、南部高溫可以到28到30度或以上。

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吳聖宇指出，明天周六(13日)華南沿岸鋒面逐漸接近，白天下雨狀況不多，各地多雲到陰，偶有局部短暫陣雨，要等到周六深夜後隨著鋒面逐漸抵達，水氣更為增多，各地下雨狀況才會陸續開始出現。後天周日(14日)鋒面通過台灣上空，逐漸往東往南移動，周日晚間來到台灣東南方海面到巴士海峽一帶，鋒面通過過程各地有短暫陣雨，雨勢並不大，但下雨機會高，因周日正好是母親節，要注意天氣變化。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象局）

▲一周天氣。（圖／氣象局）

溫度部分，周六(13日)因還在鋒面前方，各地有些悶熱，北部、東半部高溫25到27度，中部高溫27到29度，南部仍可達30度以上。周日(14日)鋒面通過加上降雨，各地溫度稍轉涼，北部、東半部高溫23到25度，中部高溫25到27度，南部影響最小，但是高溫也可望降到30度以下。雖然冷空氣強度有限，不過伴隨降雨，還是會感受轉涼。

下周一(15日)鋒面逐漸離開，吳聖宇表示，南部、花東地區上午可能有些雲量，且有局部降雨，不過隨著鋒面越來越遠，下午過後天氣也會逐漸穩定下來。後續下周二、周三(16-17日)天氣相對穩定，迎風面東半部有些局部降雨，山區午後也會有局部短暫陣雨。下一波鋒面預期可能在下周四、周五(18-19日)左右接近台灣附近，影響程度還有待觀察。

吳聖宇表示，今年第一次的夏季西南季風進入南海可能會出現在下周一(15日)左右，預報強度看起來並不強，屬於一個和緩型開端，但是西南季風進入南海也代表距離台灣梅雨環境更進了一步，後續西南季風跟北方南下鋒面配合狀況值得留意，短時間應還不會有典型的梅雨鋒面建立，下旬之後機會應該會比較高。

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