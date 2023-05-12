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全台雷雨！第2波梅雨鋒面來襲倒數　南部水庫幫助大

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今明兩天天氣持續穩定。（圖／中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導　

今明兩天持續穩定、高溫上看32度；週日（14日）凌晨起第2波梅雨鋒面移入，全台有局部陣雨或雷雨的機率。下週一鋒面東移天氣好轉，溫度將逐日回升、高溫超過30度。另外臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，這波雨勢會集中在中南部、東部山區，「對比較缺水的南部水庫，會頗有幫助」。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今、明(12、13日)兩天各地多雲時晴，天氣持續穩定，偶有稀疏的中層雲移入，帶來局部零星飄雨，山區機率較高；白天暖、早晚涼，日夜溫差大。今日各地區平地氣溫：北部18至28度，中部20至31度，南部20至32度，東部18至32度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲左圖：最新歐洲模式(ECMWF)下週日(14日)20時模擬圖顯示，凌晨起「梅雨季」第2波「移動性鋒面」移入，各地有局部陣雨或雷雨。右圖：下週一(15日)20時模擬圖顯示，鋒面東移，天氣好轉，為陣雨後多雲。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

下週日(14日)凌晨起「梅雨季」第2波「移動性鋒面」移入，帶來的雨量雖不如第1波，但各地仍有局部陣雨或雷雨的機率(左圖)。下週一(15日)鋒面東移，天氣由北而南好轉，為陣雨後多雲(右圖)，下週二、三(16、17日)各地多雲時晴，山區午後偶有局部短暫陣雨的機率；下週一至週三氣溫逐日回升，白天高溫皆在30度以上。

另外臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」透露，這波雨勢會集中在中南部、東部山區，「對比較缺水的南部水庫，會頗有幫助」。下週四(18日)模擬已近末期，最新歐、美、加模式(ECMWF、GFS、CMC)之間有明顯分歧，顯示「不確定性」很大，應持續觀察。

 

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