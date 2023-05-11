　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

▲▼00 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原PO逛街發現有年輕女生只穿內衣出門。（示意圖／記者屠惠剛攝）

實習記者林郁婷／綜合報導

「立夏」節氣已過，天氣也逐漸變熱，不少人都會穿短袖、短褲出門。一名女網友就表示，逛夜市時發現，有一位年輕妹妹只穿著內衣就出門，外面也沒有任何衣服搭配，甚至還能清楚看見兩排釦和一點標籤，讓她大為震驚直呼「這樣是不是太裸露？」引來網友熱議。

原PO在Dcard以「關於現在年輕妹妹的穿搭」為題發文，表示某天晚上去夜市吃宵夜時，正好有台改裝機車停在她旁邊，但吸引她目光的不是機車，而是後座的年輕女孩，「因為她居然穿著我認知裡的『內衣』」，之所以認為該名年輕女性只穿「內衣」，是因為看到了她背後的兩排釦，另外標籤還露出一點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女網友表示，看過很多女生都是穿運動內衣搭配外襯，讓整體看起來若隱若現，「但我旁邊那位妹仔是完完全全只有穿著內衣+短褲」。她好奇詢問，是不是自己跟不上流行還是太古板，「總覺得這樣太裸露！」

貼文曝光後引來討論，網友紛紛表示這種穿搭沒什麼，「這樣的穿搭在國外也見怪不怪吧...」、「現代年輕妹子想法不同，衣著大膽，運動內衣+外套或是瑜珈褲就隨處跑了，這也是個人衣著自由，無法說什麼」、「國外很多啊，歐美都這樣啊，可是這裡就是台灣，風俗民情就不同，但如果這樣反駁還會被說台灣老古板不懂進步」。

也有人認為穿太露看起來沒什麼質感，「穿太露很容易看膩而且沒質感可言」、「「我也覺得這樣穿很怪，那個不是內衣嗎？怎麼好像變成比基尼在穿了」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1顆不到7元►毛孩專用 Dr.好骨力　讓愛貓愛犬健康好靈活　限時↘$399

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／中捷意外1死10傷！4工程人員涉3罪交保
獨／看熱鬧？吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30
快訊／鳳梨當爸了？穩交3年突現身「婦產科門診」
1死10傷慘劇…董座「請全場鼓掌」遭罵翻　中捷回應
林威助遭撤換　葉總很驚訝：怎麼可能！
台灣第一家海底撈將熄燈！　地點改這裡
陳致中入監前緊擁吳淑珍　陳水扁：明年母親節再見
李家同罹攝護腺癌！醫示警：前期幾乎無症狀　冒「6徵兆」小心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

子女合請看護「照顧半癱媽」被打槍！理由惹怒媳婦　一票人挺她

天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

企業永續ESG　驊宏資通發動捐血一天百人響應

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開　網笑慘：亡國了

阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

高雄鑿井抗旱解缺水危機　老舊管線卻每天「漏光11萬噸水」

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

子女合請看護「照顧半癱媽」被打槍！理由惹怒媳婦　一票人挺她

天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

企業永續ESG　驊宏資通發動捐血一天百人響應

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開　網笑慘：亡國了

阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

高雄鑿井抗旱解缺水危機　老舊管線卻每天「漏光11萬噸水」

上廁所沒衛生紙！他突聽見這首歌決定「不擦了」　自信走出門：謝謝任賢齊

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

發現喵生剋星！齊瀏海虎斑「眼神死透」　絕望表情笑翻千人

澄清醫院1.8億標北屯2千坪地上權　內行曝可能用途

緯創首季每股賺0.06元　Q2各產品線出貨增溫

伍鐸本周休4天再先發　猛威爾明天一軍初登板

地方特考重大變革　考試院：2024年6月起地特五等併入初等考試

快訊／吊臂砸中捷害1死10傷！4工程人員涉3罪...50萬至20萬交保

爸爸腳開開生出「大頭臭臉巨嬰」　順產照逗樂粉絲：恭喜人犬均安

軍人酒駕超速！開賓士撞電桿爆炸翻落水溝　害死友人下場曝

放風結束！牧汪爸燒聲高喊：進去　150隻狗「60秒內就位」網友讚爆

生活熱門新聞

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

企鵝妹「哪裡遇最多怪人？」　全場點1地：很誇張

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

三總醫遭暴打！名醫揭背後辛酸「恨透巴氏量表」

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

3星座女最讓男人痴狂！第1名擁獨特魅力擅長偷心

苦苓喊取締不良行人　百萬網紅嗆：不懂別亂蹭

第二波梅雨鋒面　「全台雷雨」時間曝

企鵝妹素顏被挖出　她認這2處假的：我是騙子

85李家同罹攝護腺癌　最新病況曝

91歲猛翁嘿咻不靠藥物　妻子超滿意

7寶媽揹嬰滑雪挨轟！滑雪學校道歉了

更多熱門

相關新聞

梅雨進逼！母親節「雨炸藍發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

梅雨進逼！母親節「雨炸藍發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

華南雲雨東移，明天(12日)北部、東部、南部及中部山區有局部短暫陣雨；梅雨季第二道鋒面周六(13日)進逼，周日母親節(14日)橫掃台灣上空，各地降雨，周日晚間到下周一(14~15日)北台灣低溫再探1字頭，溫度低於20度，低壓渦旋通過南部上空，將帶來明顯補水，下周三、四(17日~18日)又有一波梅雨鋒面接力。

梅雨季第二道鋒面要來了！　雨彈搗亂母親節「全台中獎」

梅雨季第二道鋒面要來了！　雨彈搗亂母親節「全台中獎」

4千志願役「賠錢也要退伍！」　年輕人真實反應曝光

4千志願役「賠錢也要退伍！」　年輕人真實反應曝光

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

雨彈炸4縣市！彭啟明曝整坨水氣將襲台

首波梅雨鋒夜襲！一圖看「雷雨彈轟炸區」　下周3天驟降溫探15度

首波梅雨鋒夜襲！一圖看「雷雨彈轟炸區」　下周3天驟降溫探15度

關鍵字：

穿搭內衣短褲年輕人天氣

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面