天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

▲原PO逛街發現有年輕女生只穿內衣出門。（示意圖／記者屠惠剛攝）



實習記者林郁婷／綜合報導

「立夏」節氣已過，天氣也逐漸變熱，不少人都會穿短袖、短褲出門。一名女網友就表示，逛夜市時發現，有一位年輕妹妹只穿著內衣就出門，外面也沒有任何衣服搭配，甚至還能清楚看見兩排釦和一點標籤，讓她大為震驚直呼「這樣是不是太裸露？」引來網友熱議。

原PO在Dcard以「關於現在年輕妹妹的穿搭」為題發文，表示某天晚上去夜市吃宵夜時，正好有台改裝機車停在她旁邊，但吸引她目光的不是機車，而是後座的年輕女孩，「因為她居然穿著我認知裡的『內衣』」，之所以認為該名年輕女性只穿「內衣」，是因為看到了她背後的兩排釦，另外標籤還露出一點。

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女網友表示，看過很多女生都是穿運動內衣搭配外襯，讓整體看起來若隱若現，「但我旁邊那位妹仔是完完全全只有穿著內衣+短褲」。她好奇詢問，是不是自己跟不上流行還是太古板，「總覺得這樣太裸露！」

貼文曝光後引來討論，網友紛紛表示這種穿搭沒什麼，「這樣的穿搭在國外也見怪不怪吧...」、「現代年輕妹子想法不同，衣著大膽，運動內衣+外套或是瑜珈褲就隨處跑了，這也是個人衣著自由，無法說什麼」、「國外很多啊，歐美都這樣啊，可是這裡就是台灣，風俗民情就不同，但如果這樣反駁還會被說台灣老古板不懂進步」。

也有人認為穿太露看起來沒什麼質感，「穿太露很容易看膩而且沒質感可言」、「「我也覺得這樣穿很怪，那個不是內衣嗎？怎麼好像變成比基尼在穿了」。

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