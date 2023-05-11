　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

▲▼天氣 下雨 梅雨鋒面 騎士雨衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲鋒面周日通過台灣上空，各地都將出現降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲雨東移，明天(12日)北部、東部、南部及中部山區有局部短暫陣雨；梅雨季第二道鋒面周六(13日)進逼，周日母親節(14日)橫掃台灣上空，各地降雨，周日晚間到下周一(14~15日)北台灣低溫再探1字頭，溫度低於20度，低壓渦旋通過南部上空，將帶來明顯補水，下周三、四(17日~18日)又有一波梅雨鋒面接力。

明天(12日)華南雲雨區東移，各地多雲，北部、東半部地區有局部短暫雨，中午過後中部山區、南部也有局部短暫陣雨。周六(13日)鋒面接近，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，預測傍晚過後雨勢較大，南部多雲，下午後也有局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象局預報員陳伊秀表示，鋒面周日(14日)母親節通過台灣，各地都有降雨，不只侷限北部、中部，南台灣也有局部短暫陣雨，不過雨勢不會太強；下周一(16日)鋒面離開，水氣減少，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢和熱區。（圖／氣象局）

陳伊秀指出，下周三、下周四(17日~18日)又有鋒面接近和通過，又將回到降雨型態，其中下周三東半部有雨，因是鋒面前降雨，以午後為主；下周四各地都有局部短暫陣雨。

溫度部分，周六(13日)鋒面接近，溫度下降，周日到下周一(14日~15日)清晨溫度低，北台灣低溫下探1字頭，將低於20度，下周一白天到下周二(15日~16日)氣溫回升。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象局）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，周六(13日)之前多是零星的午後雨為主，周日(14)至下周一(15日)午前鋒面通過，各地有陣雨，尤其周日(14日)夜晚到下周一(15日)清晨，低壓渦旋通過南部上空，預估會帶來一波明顯雨勢；不過渦旋走向決定南部雨勢大小，該部分變數會比較大，仍待追蹤。

天氣職人吳聖宇則指出，目前在孟加拉灣南部的熱帶氣旋正逐漸發展，預估14到15日間將北上侵襲孟加拉東部到緬甸西北部一帶，預報強度甚強，可能給當地帶來不小災害。隨著它北上，低壓環流也將帶動西南季風在15日左右進入南海，應該是今年第一次，象徵著往今年梅雨環境又更近了一步。

不過吳聖宇指出，目前預報看來西南季風進入南海後強度並不強，中層太平洋高壓也還沒打算要完全向東退出南海，甚至有持續盤據在南海的預測，暫時還沒有看到西南季風跟鋒面間有很好的配合預報情況，典型梅雨鋒的成形可能還沒有那麼快，後續再觀察。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
北市某托嬰中心「多起虐童」　市府重罰102萬勒令停業
快訊／中捷意外1死10傷！4工程人員涉3罪交保
獨／看熱鬧？吊臂刺穿中捷　包商工人站10米高無防護再挨罰30
快訊／鳳梨當爸了？穩交3年突現身「婦產科門診」
1死10傷慘劇…董座「請全場鼓掌」遭罵翻　中捷回應
林威助遭撤換　葉總很驚訝：怎麼可能！
台灣第一家海底撈將熄燈！　地點改這裡
陳致中入監前緊擁吳淑珍　陳水扁：明年母親節再見

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最高3.1萬！竹市凍卵補助正式上路　替未來種下一顆希望種子　

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

子女合請看護「照顧半癱媽」被打槍！理由惹怒媳婦　一票人挺她

天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

企業永續ESG　驊宏資通發動捐血一天百人響應

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開　網笑慘：亡國了

阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

「吊臂砸中捷」乘客拍慘況　回憶經過喊：手都在發抖

《車貞淑》爸爸外遇全家抓包　兒子聽到私生女...衝廁所吐了

楊丞琳被笑「跳舞表情猙獰」　首度反擊：你們是外行人！

吊臂掉落畫面曝光！　30層樓高墜落再「砸中車廂」釀1死(更)

台中吊臂墜落

最高3.1萬！竹市凍卵補助正式上路　替未來種下一顆希望種子　

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

子女合請看護「照顧半癱媽」被打槍！理由惹怒媳婦　一票人挺她

天氣熱！年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」網搖頭

梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

台灣社交距離App突推播「1訊息」　網驚：半年後變選舉拜票？

企業永續ESG　驊宏資通發動捐血一天百人響應

預購《薩爾達》新作！他「選超商取貨」竟神展開　網笑慘：亡國了

阿伯腳踏車騎上人行道！他驚「行人地獄+1？」　規定曝光長知識了

好市多A肝苺補償方案　消保會斥敷衍了事！主張每人發2萬慰問金

蔡銘軒化身「烏溪OK熊」　合體3Q哥宣誓終結馬文君立委連霸

夏天必吃這支！超商獨家「百香果冰棒」　吃得到果肉、酸甜清爽

台女返台IPad Pro遺失在越南　航警、長榮航跨海尋獲物歸原主

最高3.1萬！竹市凍卵補助正式上路　替未來種下一顆希望種子　

上廁所沒衛生紙！他突聽見這首歌決定「不擦了」　自信走出門：謝謝任賢齊

母親節親子活動看這！到新北閱讀節「500本優質繪本免費帶走」

發現喵生剋星！齊瀏海虎斑「眼神死透」　絕望表情笑翻千人

澄清醫院1.8億標北屯2千坪地上權　內行曝可能用途

緯創首季每股賺0.06元　Q2各產品線出貨增溫

伍鐸本周休4天再先發　猛威爾明天一軍初登板

前海軍陸戰隊1秒繳械超商劫匪 網狂讚：這才是真正的美國英雄

生活熱門新聞

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

妹子訂完位「我姓雙木林」！店員全聽成1字尷尬了

企鵝妹「哪裡遇最多怪人？」　全場點1地：很誇張

冷氣全垮砸車　他曝住戶超糟心態

三總醫遭暴打！名醫揭背後辛酸「恨透巴氏量表」

線上發牌到一半往生？「正妹荷官」突嬌喘昏厥

3星座女最讓男人痴狂！第1名擁獨特魅力擅長偷心

苦苓喊取締不良行人　百萬網紅嗆：不懂別亂蹭

第二波梅雨鋒面　「全台雷雨」時間曝

企鵝妹素顏被挖出　她認這2處假的：我是騙子

85李家同罹攝護腺癌　最新病況曝

91歲猛翁嘿咻不靠藥物　妻子超滿意

7寶媽揹嬰滑雪挨轟！滑雪學校道歉了

更多熱門

相關新聞

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

年輕妹子只穿「1單品」逛街　她驚呼「太裸露」

「立夏」節氣已過，天氣也逐漸變熱，不少人都會穿短袖、短褲出門。一名女網友就表示，逛夜市時發現，有一位年輕妹妹只穿著內衣就出門，外面也沒有任何衣服搭配，甚至還能清楚看見兩排釦和一點標籤，讓她大為震驚直呼「這樣是不是太裸露？」引來網友熱議。

枋寮阿北烈日徒步訪友跌路邊　警出手相助

枋寮阿北烈日徒步訪友跌路邊　警出手相助

梅雨季第二道鋒面要來了！　雨彈搗亂母親節「全台中獎」

梅雨季第二道鋒面要來了！　雨彈搗亂母親節「全台中獎」

台灣上空驚見「不明亮體緩慢移動」　鄭明典：可能是太空垃圾

台灣上空驚見「不明亮體緩慢移動」　鄭明典：可能是太空垃圾

周末全台變天！鋒面雨彈連轟2天

周末全台變天！鋒面雨彈連轟2天

關鍵字：

天氣氣象局大雨梅雨鋒面溫度氣溫

讀者迴響

熱門新聞

開獎！Mr.Beast公布10位30萬得主

謝忻、小甜甜開撕！

小甜甜閨蜜正式決裂！謝忻深夜火大開撕

她不進中捷車廂！鄉民大讚：有危機意識

「媽媽部落客」輕生離世享年47歲

桃園驚傳虐嬰！護理師猛搥病童嗆死白目

中捷公布「車廂內部監視器」！撞擊瞬間粉塵狂炸

媳婦「嘴對嘴」安慰公公！綠夫怒告父親

二伯說話蔡波能都回「蛤！」　就醫才知「失聰危機」動手術

「超強運4生肖」5月下旬旺到爆！

《全明星》女星「陽台激吻撫摸」

《全明星》艾薇認愛吳霏！

即／新北行刑式槍決！24歲男「後腦被轟出大洞」

花旗8／12停止信用卡扣款！　一文看懂277萬卡友、服務喊卡時間

謝忻公開「心結內幕」扯出愷樂

更多

最夯影音

更多
高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫

高空吊臂墜落貫穿中捷　1人當場死亡多人送醫
超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂！陸男用麻將求婚　女友感動落淚又笑出聲

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

超狂婚禮！王力宏、陶喆合體獻唱新人　小S.賈永婕致詞..王思佳全身香奈兒露面

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

外籍師目睹吊臂掉落瞬間　「不懂為何列車還繼續開」

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

北漂圓星夢！　八點檔夯劇臨演月花7500元寄生網咖

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面