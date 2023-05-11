梅雨進逼！母親節「雨下到發綠」熱區出爐　下周再一波鋒面接力

▲鋒面周日通過台灣上空，各地都將出現降雨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

華南雲雨東移，明天(12日)北部、東部、南部及中部山區有局部短暫陣雨；梅雨季第二道鋒面周六(13日)進逼，周日母親節(14日)橫掃台灣上空，各地降雨，周日晚間到下周一(14~15日)北台灣低溫再探1字頭，溫度低於20度，低壓渦旋通過南部上空，將帶來明顯補水，下周三、四(17日~18日)又有一波梅雨鋒面接力。

明天(12日)華南雲雨區東移，各地多雲，北部、東半部地區有局部短暫雨，中午過後中部山區、南部也有局部短暫陣雨。周六(13日)鋒面接近，中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨，預測傍晚過後雨勢較大，南部多雲，下午後也有局部短暫陣雨。

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中央氣象局預報員陳伊秀表示，鋒面周日(14日)母親節通過台灣，各地都有降雨，不只侷限北部、中部，南台灣也有局部短暫陣雨，不過雨勢不會太強；下周一(16日)鋒面離開，水氣減少，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部及中部山區有局部短暫陣雨。

▲未來一周降雨趨勢和熱區。（圖／氣象局）

陳伊秀指出，下周三、下周四(17日~18日)又有鋒面接近和通過，又將回到降雨型態，其中下周三東半部有雨，因是鋒面前降雨，以午後為主；下周四各地都有局部短暫陣雨。

溫度部分，周六(13日)鋒面接近，溫度下降，周日到下周一(14日~15日)清晨溫度低，北台灣低溫下探1字頭，將低於20度，下周一白天到下周二(15日~16日)氣溫回升。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，周六(13日)之前多是零星的午後雨為主，周日(14)至下周一(15日)午前鋒面通過，各地有陣雨，尤其周日(14日)夜晚到下周一(15日)清晨，低壓渦旋通過南部上空，預估會帶來一波明顯雨勢；不過渦旋走向決定南部雨勢大小，該部分變數會比較大，仍待追蹤。

天氣職人吳聖宇則指出，目前在孟加拉灣南部的熱帶氣旋正逐漸發展，預估14到15日間將北上侵襲孟加拉東部到緬甸西北部一帶，預報強度甚強，可能給當地帶來不小災害。隨著它北上，低壓環流也將帶動西南季風在15日左右進入南海，應該是今年第一次，象徵著往今年梅雨環境又更近了一步。

不過吳聖宇指出，目前預報看來西南季風進入南海後強度並不強，中層太平洋高壓也還沒打算要完全向東退出南海，甚至有持續盤據在南海的預測，暫時還沒有看到西南季風跟鋒面間有很好的配合預報情況，典型梅雨鋒的成形可能還沒有那麼快，後續再觀察。